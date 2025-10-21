Donald TrumpVlagyimir Putyincsúcstalálkozó

Újabb információk szivárogtak ki a békecsúcsról

Újabb információk láttak napvilágot Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti csúcstalálkozójáról, miközben a tárgyalások tovább folynak a háttérben.

2025. 10. 21.
Az amerikai kormányzat nem a közeljövőben tervezi a találkozót Donald Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, valamint Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között sem – közölte az amerikai kormányzat szóvivője a TASZSZ orosz állami hírügynökséggel

– Rubio külügyminiszter és Lavrov külügyminiszter eredményes megbeszélést folytattak. Ezért nincs szükség további személyes találkozóra a külügyminiszter és a külügyminiszter között, és a Trump elnök és Putyin elnök közötti találkozó sem a közeljövőben tervezett – jelentette ki egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő.

A BBC brit hírügynökség szintén arról számolt be, hogy nem a közeljövőben kerül sor a két elnök találkozójára. A portál szerint a Fehér Ház azt is közölte, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter között erre a hétre terveztek előkészítő találkozót, de 

a két fél produktív telefonbeszélgetést folytatott, ezért a találkozóra már nincs szükség.

Mint ismert, múlt héten, miután telefonbeszélgetést folytatott Putyinnal, Trump bejelentette, hogy megállapodtak egy budapesti csúcstalálkozóban. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója kijelentette, hogy Moszkva és Washington késedelem nélkül megkezdi a vezetői találkozó előkészületeit, amelyet a magyar fővárosban tarthatnak meg. 

A héten már arról is felröppentek hírek, hogy elhalasztják Trump és Putyin budapesti találkozóját. 

A budapesti békecsúcs kapcsán az is jól látszik, hogy Brüsszel eközben retteg a békétől és a budapesti békecsúcstól. A brüsszeli tisztségviselők aggódnak, mert az EU megalázásának tekintik a helyszínválasztást.

 

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

Bayer Zsolt
