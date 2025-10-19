Rendkívüli

Megszületett a második gól is az Újpest és az FTC derbijén

Vlagyimir PutyinBudapesti békecsúcsDonald Trump

Ezért retteg Brüsszel a budapesti békecsúcstól

Az El País nevű lap több brüsszeli forrása politikai rémálomnak nevezte Donald Trump és Vlagyimir Putyin tervezett budapesti találkozóját. A brüsszeli tisztségviselők aggódnak, mert az EU megalázásának tekintik a helyszínválasztást. Véleményük szerint hatalmas szívességet tettek ezzel Orbán Viktornak is, ami segíthet neki a választáson – emelte ki a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Deák Dániel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 19:16
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: SUZANNE PLUNKETT Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az, hogy az amerikai Donald Trump és az orosz Vlagyimir Putyin Budapesten találkoznak, hogy az ukrajnai békéről tárgyaljanak, sértés Európára nézve” – írta az El Pais.

Brüsszel retteg Putyin és Trump budapesti találkozójától Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Brüsszel megalázónak tartja, hogy Putyin és Trump Budapesten találkozik. Fotó: AFP

A hírre reagálva a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Deák Dániel úgy fogalmazott: „Ursuláék kiakadtak, az EU megalázásának tartják, hogy Budapesten lesz a Trump–Putyin-békecsúcs.”

Ursula von der Leyenék a saját háborújuknak tekintik az ukrán konfliktust, további pénzt és fegyvert akarnak küldeni a háborúba. Emiatt folyamatosan megpróbálták ellehetetleníteni Orbán Viktort, aki ezzel szemben a mielőbbi békéért dolgozik évek óta. Donald Trump azonban borsot tört az orruk alá, az amerikai elnök le akarja zárni a háborút, és a békecsúcsnak az az Orbán Viktor lesz a házigazdája, akit Brüsszel sikertelenül megpróbált ellehetetleníteni

 – hangsúlyozta Deák Dániel.

 

A mielőbbi béke minden magyar, és minden európai érdeke: az európai gazdaság tragikus helyzetben van a megnövekedett energiaárak és a szankciós politika miatt. Ha vége lenne a háborúnak, annak azonnal érezhető pozitív gazdasági hatásai lennének

– emelte ki a szakértő.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMurphy

Murphy igazsága

Bayer Zsolt avatarja

Hát persze.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu