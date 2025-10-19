Ezért retteg Brüsszel a budapesti békecsúcstól

„Az, hogy az amerikai Donald Trump és az orosz Vlagyimir Putyin Budapesten találkoznak, hogy az ukrajnai békéről tárgyaljanak, sértés Európára nézve” – írta az El Pais.

Brüsszel megalázónak tartja, hogy Putyin és Trump Budapesten találkozik. Fotó: AFP

A hírre reagálva a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Deák Dániel úgy fogalmazott: „Ursuláék kiakadtak, az EU megalázásának tartják, hogy Budapesten lesz a Trump–Putyin-békecsúcs.”

La reunión entreTrump y Putin en Budapest para hablar de la paz en Ucrania incomoda a Europa y obliga al avión del Kremlin a contar con permisos excepcionales para sobrevolar el cielo comunitario o a realizar un viaje mucho más largo



https://t.co/OeZ7SwsKZh — EL PAÍS (@el_pais) October 18, 2025

Ursula von der Leyenék a saját háborújuknak tekintik az ukrán konfliktust, további pénzt és fegyvert akarnak küldeni a háborúba. Emiatt folyamatosan megpróbálták ellehetetleníteni Orbán Viktort, aki ezzel szemben a mielőbbi békéért dolgozik évek óta. Donald Trump azonban borsot tört az orruk alá, az amerikai elnök le akarja zárni a háborút, és a békecsúcsnak az az Orbán Viktor lesz a házigazdája, akit Brüsszel sikertelenül megpróbált ellehetetleníteni

– hangsúlyozta Deák Dániel.