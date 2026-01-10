Rendkívüli

Orbán Viktor: Készen állok a feladatra! + videó

rendőrségközlekedési eszközszánkó

Van néhány dolog, amit jó lenne, ha nem csinálna szánkóval, figyelmeztet a rendőrség + videó

Nehogy szabálysértési eljárással szembesüljön.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook/Fejér vármegyei rendőrség2026. 01. 10. 17:08
illusztráció Fotó: Kacsúr Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Megérkezett Magyarországra a hó, használjuk ki a lehetőséget, de a balesetek megelőzésére nagyon figyeljünk – figyelmeztet a legújabb videójában a Fejér vármegyei rendőrség.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy a szánkó nem közlekedési eszköz,

így azt nem is szabad közlekedési eszközhöz csatlakoztatni. 

Ebből személyi sérülés vagy anyagi kár is keletkezhet, ezért azt javasolják, hogy aki szánkózni szeretne, keressen egy dombot és ott csússzon le. Hozzáfűzik, ha valaki mégsem fogadja meg a jó tanácsot, készítse a lelkét, mert a rendőrség 

szabálysértési eljárást kezdeményezhet azok ellen, akik valamilyen közlekedési eszközzel húzzák a szánkót. 

Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
Havazás Nyíregyházán
1/31 Havazás Nyíregyházán

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekeurópai unió

A nyugati kettős mérce iskolapéldája

Sümeghi Lóránt avatarja

A baloldali médiában a putyinozás száznyolcvan fokos fordulattal átcsapott fröcsögő amerikázássá.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu