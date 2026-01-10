Megérkezett Magyarországra a hó, használjuk ki a lehetőséget, de a balesetek megelőzésére nagyon figyeljünk – figyelmeztet a legújabb videójában a Fejér vármegyei rendőrség.
Van néhány dolog, amit jó lenne, ha nem csinálna szánkóval, figyelmeztet a rendőrség + videó
Nehogy szabálysértési eljárással szembesüljön.
Felhívják a figyelmet arra is, hogy a szánkó nem közlekedési eszköz,
így azt nem is szabad közlekedési eszközhöz csatlakoztatni.
Ebből személyi sérülés vagy anyagi kár is keletkezhet, ezért azt javasolják, hogy aki szánkózni szeretne, keressen egy dombot és ott csússzon le. Hozzáfűzik, ha valaki mégsem fogadja meg a jó tanácsot, készítse a lelkét, mert a rendőrség
szabálysértési eljárást kezdeményezhet azok ellen, akik valamilyen közlekedési eszközzel húzzák a szánkót.
Rendőrség: Ne kommentben jelezzék kihűléssel veszélyeztetett emberek helyét!
Orbán Viktor az egyetlen akadálya, hogy háborúba sodorják Magyarországot
Ezek ugyanazok, új gúnyában, ugyanúgy kell legyőzni őket Kocsis Máté szerint
Kövér László: Ha rosszul választunk, mindent elveszíthetünk
