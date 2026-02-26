Megállt az égő ház előtt a baranyai férfi, de nem azért, mert segíteni akart

Persze nem mindenki. Az ügy vádlottja szintén gyorsan a helyszínre ért, ahol látta, hogy nagy a baj, azonban nem nyújtott semmilyen módon segítséget neki. A mentők és a tűzoltók helyszínre érkezéséig a megégett sérült többször összeesett, földre rogyott, illetve többször is megindult az égő ház irányába.

A helyszínen a sértett mellett álló vádlott azonban továbbra sem nyújtott segítséget a megsérült személynek.

A férfi a rendőrség, illetve a tűzoltóság megérkezése után is folytatta az élő közvetítést a mobiltelefonján, miközben arra panaszkodott, hogy a beavatkozó járművek akadályozzák a felvétel készítését. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, a mentőtiszt felszólította a mobiltelefonnal felvételt készítő személyeket, hogy a videózás helyett nyújtsanak segítséget, azonban a vádlott a közvetítést folytatta, és a mentőtisztet sértegette.

A férfi folyamatos élő adásban közvetítette, amint a súlyos égési sérüléseket szenvedett, alsóneműre vetkőztetett sértettet a mentősök hordágyra fektetik, majd a mentőbe helyezik.