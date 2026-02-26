Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot + videó

férfiégő házház

Megállt az égő ház előtt a baranyai férfi, de nem azért, mert segíteni akart

Többek között segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat a Siklósi Járási Ügyészség egy baranyai férfi ellen, aki a vád szerint egy lakástűznél a segítségnyújtás helyett élő közvetítést osztott meg közösségi felületén.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 02. 26. 11:53
illusztráció Fotó: MTI/Donka Ferenc
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kigyulladt a szomszédja háza még tavaly januárban. A szobában tartózkodó sértett ruhája lángra kapott, a sértett alsó végtagjai megégtek. Az égő helyiségből sikerült kimenekülnie a feleségével és a gyermekeivel, majd segítségért kiáltottak. Több szomszéd is gyorsan megérkezett, akik segítettek a tűz eloltásában.

Persze nem mindenki. Az ügy vádlottja szintén gyorsan a helyszínre ért, ahol látta, hogy nagy a baj, azonban nem nyújtott semmilyen módon segítséget neki. A mentők és a tűzoltók helyszínre érkezéséig a megégett sérült többször összeesett, földre rogyott, illetve többször is megindult az égő ház irányába.

A helyszínen a sértett mellett álló vádlott azonban továbbra sem nyújtott segítséget a megsérült személynek.

A férfi a rendőrség, illetve a tűzoltóság megérkezése után is folytatta az élő közvetítést a mobiltelefonján, miközben arra panaszkodott, hogy a beavatkozó járművek akadályozzák a felvétel készítését. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, a mentőtiszt felszólította a mobiltelefonnal felvételt készítő személyeket, hogy a videózás helyett nyújtsanak segítséget, azonban a vádlott a közvetítést folytatta, és a mentőtisztet sértegette.

A férfi folyamatos élő adásban közvetítette, amint a súlyos égési sérüléseket szenvedett, alsóneműre vetkőztetett sértettet a mentősök hordágyra fektetik, majd a mentőbe helyezik.

A férfi a hatóságok helyszínre érkezéséig a tőle elvárható segítséget a sértett részére nem nyújtotta, illetve az élő közvetítés során a sértett személyes adatait, képmását jogosulatlanul kezelte, azt nyilvánosságra hozta.

Az ügyészség a vádlottat segítségnyújtás elmulasztása, illetve személyes adattal visszaélés vétségével vádolja.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekgazdaság

EBRD: régiós élmezőnybe kerül a magyar gazdaság

Magyar Nemzet avatarja

Hazánkkal ellentétben nem sok jót vár Románia teljesítményétől a bank előrejelzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu