Kigyulladt a szomszédja háza még tavaly januárban. A szobában tartózkodó sértett ruhája lángra kapott, a sértett alsó végtagjai megégtek. Az égő helyiségből sikerült kimenekülnie a feleségével és a gyermekeivel, majd segítségért kiáltottak. Több szomszéd is gyorsan megérkezett, akik segítettek a tűz eloltásában.
Megállt az égő ház előtt a baranyai férfi, de nem azért, mert segíteni akart
Többek között segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat a Siklósi Járási Ügyészség egy baranyai férfi ellen, aki a vád szerint egy lakástűznél a segítségnyújtás helyett élő közvetítést osztott meg közösségi felületén.
Persze nem mindenki. Az ügy vádlottja szintén gyorsan a helyszínre ért, ahol látta, hogy nagy a baj, azonban nem nyújtott semmilyen módon segítséget neki. A mentők és a tűzoltók helyszínre érkezéséig a megégett sérült többször összeesett, földre rogyott, illetve többször is megindult az égő ház irányába.
A helyszínen a sértett mellett álló vádlott azonban továbbra sem nyújtott segítséget a megsérült személynek.
A férfi a rendőrség, illetve a tűzoltóság megérkezése után is folytatta az élő közvetítést a mobiltelefonján, miközben arra panaszkodott, hogy a beavatkozó járművek akadályozzák a felvétel készítését. Amikor a mentők a helyszínre érkeztek, a mentőtiszt felszólította a mobiltelefonnal felvételt készítő személyeket, hogy a videózás helyett nyújtsanak segítséget, azonban a vádlott a közvetítést folytatta, és a mentőtisztet sértegette.
A férfi folyamatos élő adásban közvetítette, amint a súlyos égési sérüléseket szenvedett, alsóneműre vetkőztetett sértettet a mentősök hordágyra fektetik, majd a mentőbe helyezik.
A férfi a hatóságok helyszínre érkezéséig a tőle elvárható segítséget a sértett részére nem nyújtotta, illetve az élő közvetítés során a sértett személyes adatait, képmását jogosulatlanul kezelte, azt nyilvánosságra hozta.
Az ügyészség a vádlottat segítségnyújtás elmulasztása, illetve személyes adattal visszaélés vétségével vádolja.
