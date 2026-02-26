Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot – kövesse nálunk élőben! + videó

Bódis KrisztaTisza PártMagyar Péter

Rejtély, hová tűnt Bódis Kriszta alapítványánál több mint egymilliárd forint

Újabb eltitkolt részleteket talált az Ellenpont Bódis Kriszta milliárdos dániai támogatása ügyében. Korábban kiderült, hogy Magyar Péter LMBTQ-szakértőjének alapítványa arra kapott pénzt a Villum Foundation nevű dán alapítványtól, hogy iskolát és kollégiumot építsen, ezek azonban nemhogy nem készültek el, de még Bódis Alapítványán belül sem tudott róluk senki. Most az is kiderült, hogy Bódis kétszer számolta el ugyanannak az épületnek a megépítését, egyszer „napközis helyiségként”, egyszer úgynevezett „módszertani központként”.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 9:25
Magyar Péter és Bódis Kriszta Forrás: Ellenpont
Az LMBTQ-lobbista Bódis Kriszta, a Csipkejózsika című LMBTQ-mese szerzője, Magyar Péter bizalmi embere közeli kapcsolatban áll a párt több ismert vezetőjével és képviselőjével, köztük Nagy Ervinnel is – írja az Ellenpont. Bódis Kriszta volt az is, aki azt mondta, a rezsicsökkentés rossz dolog, mert néha jobb, ha az ember többet fizet.

Forrás: Ellenpont

Mint azt az Ellenpont korábban feltárta, több mint egymilliárd forintot kapott Bódis Kriszta alapítványa egy Villum Foundation nevű dán alapítványtól, amely valamiért nem található meg a Van Helyed Alapítvány nyilvános beszámolóiban. Az alapítvány belső ügyeire rálátó forrás szerint a pályázat kulcsprojektje, a nyolcosztályos általános iskola soha nem valósult meg, és még csak az ötletről sem tudott senki az alapítványnál.

A kérdés ezek után az, hogy hová lett a támogatás? Ezzel a kérdéssel fordult a lap mind az alapítványhoz, mind Bódis Krisztához, de válasz máig még nem érkezett. Ám egy újabb, a Van Helyed ügyeire rálátó forrás kereste meg a szerkesztőséget, aki megerősítette, Bódis több esetben is átláthatatlan módon járt el a pályázati pénzek felhasználásánál. Megerősítette, hogy

a Villum Foundation két lépcsőben támogatta tizenegy éven keresztül a Van Helyed Alapítványt, összesen 1,1 milliárd forintnak megfelelő dán koronával mai árfolyamon számítva.

Az első lépcső 7 189 215 korona (363 422 582 forint) volt, amelyet a 2013–2017 közötti évekre kaptak, és célja szerint egyfajta általános működési támogatást jelentett olyan projektek megvalósításához, amelyek az alapítvány beszámolójában is szerepelnek. A támogatott programok között megtalálható a hátrányos helyzetű roma gyermekek tanidőn kívüli mentorálása, a gyermekek családjainak támogatása és épületek renoválása.

Ezek a projektek részben megvalósultak, bár a lap forrásai szerint hatékonyságuk legalábbis kétséges. Egyikük arról is beszámolt, hogy esetenként Bódis Kriszta egy részprojektet kétszer is „elkönyvelhetett” a Villum felé.

Forrás: Ellenpont

 

A Villum megduplázta a támogatást

A Villum a rákövetkező támogatási ciklusban, 2017-ben megduplázta a támogatását. A második lépcső 15 millió dán korona, vagyis mai árfolyamon 758 411 400 forint volt. Ugyanakkor a 2017-es év eredménykimutatása szerint az alapítvány teljes bevétele még a százmillió forintot sem érte el.

Forrás: Ellenpont

Ennek magyarázata lehetne, hogy a támogatást később vagy több részletben hívta le a Van Helyed, azonban a Velux csoport két alapítványától (Velux és Villum Foundation) összesen 500 millió forintnak megfelelő támogatást tüntetett fel csak Bódis, nem 1,1 milliárdot az évek alatt.

Ráadásul a Van Helyed beszámolói szerint ezek az elszámolt tételek nem a Villumtól, hanem a Veluxtól érkeztek.

Vagyis Bódisék beszámolói szerint sem az összeg, sem azok forrása nem vág egybe a Villum által készített, az Ellenpont birtokába jutott dokumentum adataival.

 

Mire ment el a pénz?

Bódis Kriszta alapítványa négy feladatot kapott a 758 millió forintos támogatás feltételeként: egy iskola, egy kollégium és kisegítő épületek építése, egy családi központ és egy módszertani központ létrehozása. A családi központ jelenleg szerepel a Van Helyed szolgáltatásai között, így ez teljesült, az iskola azonban soha nem épült meg, ahogy hozzá kapcsolódó kollégium sem készült el. A módszertani központot pedig egy évekkel korábban megvalósított projekt újbóli prezentálásával „teljesítette” Bódis.

A Villum Foundations belső dokumentumai alapján tehát nagyobb részben nem teljesítette a pályázati elvárásokat Bódis Kriszta. Mindez azért különösen érdekes, mert a Villum Foundation 2024-ben pályázati felhívást tett közzé, amelyben rapportőröket keresnek a közép-európai roma projektek átvilágítására. A vizsgált projektek körébe esett a Van Helyednek nyújtott két támogatás is, az átvilágítás eredményéről azonban nem adott ki semmilyen közleményt a Villum.

Borírókép: Bódis Kriszta és Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

