Rejtély, hová tűnt Bódis Kriszta alapítványánál több mint egymilliárd forint

Az LMBTQ-lobbista Bódis Kriszta, a Csipkejózsika című LMBTQ-mese szerzője, Magyar Péter bizalmi embere közeli kapcsolatban áll a párt több ismert vezetőjével és képviselőjével, köztük Nagy Ervinnel is – írja az Ellenpont. Bódis Kriszta volt az is, aki azt mondta, a rezsicsökkentés rossz dolog, mert néha jobb, ha az ember többet fizet.
Mint azt az Ellenpont korábban feltárta, több mint egymilliárd forintot kapott Bódis Kriszta alapítványa egy Villum Foundation nevű dán alapítványtól, amely valamiért nem található meg a Van Helyed Alapítvány nyilvános beszámolóiban. Az alapítvány belső ügyeire rálátó forrás szerint a pályázat kulcsprojektje, a nyolcosztályos általános iskola soha nem valósult meg, és még csak az ötletről sem tudott senki az alapítványnál.
A kérdés ezek után az, hogy hová lett a támogatás? Ezzel a kérdéssel fordult a lap mind az alapítványhoz, mind Bódis Krisztához, de válasz máig még nem érkezett. Ám egy újabb, a Van Helyed ügyeire rálátó forrás kereste meg a szerkesztőséget, aki megerősítette, Bódis több esetben is átláthatatlan módon járt el a pályázati pénzek felhasználásánál. Megerősítette, hogy
a Villum Foundation két lépcsőben támogatta tizenegy éven keresztül a Van Helyed Alapítványt, összesen 1,1 milliárd forintnak megfelelő dán koronával mai árfolyamon számítva.
Az első lépcső 7 189 215 korona (363 422 582 forint) volt, amelyet a 2013–2017 közötti évekre kaptak, és célja szerint egyfajta általános működési támogatást jelentett olyan projektek megvalósításához, amelyek az alapítvány beszámolójában is szerepelnek. A támogatott programok között megtalálható a hátrányos helyzetű roma gyermekek tanidőn kívüli mentorálása, a gyermekek családjainak támogatása és épületek renoválása.
Ezek a projektek részben megvalósultak, bár a lap forrásai szerint hatékonyságuk legalábbis kétséges. Egyikük arról is beszámolt, hogy esetenként Bódis Kriszta egy részprojektet kétszer is „elkönyvelhetett” a Villum felé.
A Villum megduplázta a támogatást
A Villum a rákövetkező támogatási ciklusban, 2017-ben megduplázta a támogatását. A második lépcső 15 millió dán korona, vagyis mai árfolyamon 758 411 400 forint volt. Ugyanakkor a 2017-es év eredménykimutatása szerint az alapítvány teljes bevétele még a százmillió forintot sem érte el.
