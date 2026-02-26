Rejtély, hová tűnt Bódis Kriszta alapítványánál több mint egymilliárd forint

Az LMBTQ-lobbista Bódis Kriszta, a Csipkejózsika című LMBTQ-mese szerzője, Magyar Péter bizalmi embere közeli kapcsolatban áll a párt több ismert vezetőjével és képviselőjével, köztük Nagy Ervinnel is – írja az Ellenpont. Bódis Kriszta volt az is, aki azt mondta, a rezsicsökkentés rossz dolog, mert néha jobb, ha az ember többet fizet.

Forrás: Ellenpont

Mint azt az Ellenpont korábban feltárta, több mint egymilliárd forintot kapott Bódis Kriszta alapítványa egy Villum Foundation nevű dán alapítványtól, amely valamiért nem található meg a Van Helyed Alapítvány nyilvános beszámolóiban. Az alapítvány belső ügyeire rálátó forrás szerint a pályázat kulcsprojektje, a nyolcosztályos általános iskola soha nem valósult meg, és még csak az ötletről sem tudott senki az alapítványnál.

A kérdés ezek után az, hogy hová lett a támogatás? Ezzel a kérdéssel fordult a lap mind az alapítványhoz, mind Bódis Krisztához, de válasz máig még nem érkezett. Ám egy újabb, a Van Helyed ügyeire rálátó forrás kereste meg a szerkesztőséget, aki megerősítette, Bódis több esetben is átláthatatlan módon járt el a pályázati pénzek felhasználásánál. Megerősítette, hogy

a Villum Foundation két lépcsőben támogatta tizenegy éven keresztül a Van Helyed Alapítványt, összesen 1,1 milliárd forintnak megfelelő dán koronával mai árfolyamon számítva.

Az első lépcső 7 189 215 korona (363 422 582 forint) volt, amelyet a 2013–2017 közötti évekre kaptak, és célja szerint egyfajta általános működési támogatást jelentett olyan projektek megvalósításához, amelyek az alapítvány beszámolójában is szerepelnek. A támogatott programok között megtalálható a hátrányos helyzetű roma gyermekek tanidőn kívüli mentorálása, a gyermekek családjainak támogatása és épületek renoválása.

Ezek a projektek részben megvalósultak, bár a lap forrásai szerint hatékonyságuk legalábbis kétséges. Egyikük arról is beszámolt, hogy esetenként Bódis Kriszta egy részprojektet kétszer is „elkönyvelhetett” a Villum felé.

A Villum megduplázta a támogatást

A Villum a rákövetkező támogatási ciklusban, 2017-ben megduplázta a támogatását. A második lépcső 15 millió dán korona, vagyis mai árfolyamon 758 411 400 forint volt. Ugyanakkor a 2017-es év eredménykimutatása szerint az alapítvány teljes bevétele még a százmillió forintot sem érte el.