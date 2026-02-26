Rendkívüli

Ukrajna tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot – kövesse nálunk élőben! + videó

OroszországUkrajnamerénylet

Ukránok által beszervezett merénylőket fogott el az orosz titkosszolgálat

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat közlése szerint meghiúsítottak egy, a védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője ellen tervezett terrortámadást Szentpéterváron. A hatóságok két orosz állampolgárt vettek őrizetbe, akik az állítások szerint ukrán hírszerzési megbízásból cselekedtek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 10:38
Az FSZB emberei akció közben
Az FSZB emberei akció közben Forrás: AFP
A védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője elleni terrortámadást hiúsítottak meg Szentpéterváron – számolt be az esetről a RIA Novosztyi.

Ukránok által beszervezett merénylőket fogott az orosz titkosszolgálat
Ukránok által beszervezett merénylőket fogott el az orosz titkosszolgálat (Fotó: AFP)

Megállították a két orosz állampolgár jogellenes tevékenységét, akik ukrán hírszerző szolgálatok utasítására terrortámadás elkövetését tervezték

 – áll a közleményben.

Az elkövetők a kijevi vezetés képviselőivel a Telegramon keresztül tartották a kapcsolatot. Irányítójuk utasítására egy rejtekhelyről házi készítésű robbanószerkezetet vettek magukhoz, felderítést végeztek az orosz katona lakóhelyénél, majd bombát helyeztek el az autója alatt. Az FSZB munkatársai megtalálták és hatástalanították azt.

Az őrizetbe vett személyek beismerték a bűncselekményt. 

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, február 6-án merényletkísérletet hajtottak végre Putyin tábornoka, a 64 éves Vlagyimir Alekszejev ellen Moszkvában. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a GRU helyettes vezetője elleni merényletkísérlet kapcsán két férfit őrizetbe vettek, akik az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízásából jártak el.

Borítókép: Az FSZB emberei akció közben (Fotó: AFP)

