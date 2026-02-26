Ukránok által beszervezett merénylőket fogott el az orosz titkosszolgálat

Az elkövetők a kijevi vezetés képviselőivel a Telegramon keresztül tartották a kapcsolatot. Irányítójuk utasítására egy rejtekhelyről házi készítésű robbanószerkezetet vettek magukhoz, felderítést végeztek az orosz katona lakóhelyénél, majd bombát helyeztek el az autója alatt. Az FSZB munkatársai megtalálták és hatástalanították azt.