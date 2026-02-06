Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen Moszkvában – közölte a RIA Novosztyival Szvetlana Petrenko, a Nyomozó Bizottság szóvivője.

‼️ Atentado contra tenente-general do Ministério da Defesa da Rússia é registrado em Moscou



💬 Em Moscou, foi realizada uma tentativa de assassinato contra o tenente-general do Ministério da Defesa russo Vladimir Alekseev, informou o Comitê de Investigação da Rússia.



— Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) February 6, 2026

A nyomozók szerint február 6-án egy moszkvai lakóházban egy egyelőre azonosítatlan személy több lövést adott le egy férfira, majd elmenekült a helyszínről. Az áldozatot a városi kórházba szállították

– mondta.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Korgeneral Vladimir Alekseev silahlı saldırıya uğradı.



Alekseev saldırının ardından hastaneye kaldırıldı.



Alekseev saldırının ardından hastaneye kaldırıldı.

A tábornok lövöldözőjének felkutatása folyamatban van. A nyomozók és a törvényszéki szakértők áttekintik a térfigyelő kamerák felvételeit és szemtanúkat hallgatnak ki.

Az orosz sajtó szerint büntetőeljárást indítottak gyilkossági kísérlet és illegális lőfegyver miatt. A moszkvai ügyészség átvette a nyomozás irányítását.







