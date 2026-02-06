Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen Moszkvában – közölte a RIA Novosztyival Szvetlana Petrenko, a Nyomozó Bizottság szóvivője.
A nyomozók szerint február 6-án egy moszkvai lakóházban egy egyelőre azonosítatlan személy több lövést adott le egy férfira, majd elmenekült a helyszínről. Az áldozatot a városi kórházba szállították
– mondta.
A tábornok lövöldözőjének felkutatása folyamatban van. A nyomozók és a törvényszéki szakértők áttekintik a térfigyelő kamerák felvételeit és szemtanúkat hallgatnak ki.
Az orosz sajtó szerint büntetőeljárást indítottak gyilkossági kísérlet és illegális lőfegyver miatt. A moszkvai ügyészség átvette a nyomozás irányítását.
