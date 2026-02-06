Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Merényletet kíséreltek meg egy magas rangú védelmi minisztériumi tisztviselő ellen Moszkvában. Vlagyimir Putyin emberére több lövést adtak le.

Kozma Zoltán
2026. 02. 06. 9:07
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen Moszkvában – közölte a RIA Novosztyival Szvetlana Petrenko, a Nyomozó Bizottság szóvivője.

A nyomozók szerint február 6-án egy moszkvai lakóházban egy egyelőre azonosítatlan személy több lövést adott le egy férfira, majd elmenekült a helyszínről. Az áldozatot a városi kórházba szállították

 – mondta.

A tábornok lövöldözőjének felkutatása folyamatban van. A nyomozók és a törvényszéki szakértők áttekintik a térfigyelő kamerák felvételeit és szemtanúkat hallgatnak ki.

Az orosz sajtó szerint büntetőeljárást indítottak gyilkossági kísérlet és illegális lőfegyver miatt. A moszkvai ügyészség átvette a nyomozás irányítását.


 


 

