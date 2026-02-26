Így üzletel a háborúval Európa és Ukrajna, óriási biznisz a vérontás

Volodimir Zelenszkij arról tájékoztatott, hogy Ukrajna négy hadiipari társasága együttműködési szerződéseket kötött dán, finn és lett partnerekkel a Build with Ukraine közös gyártási program részeként február 24-én – írta meg az Origo.

Az ukrán államfő február 25-én az X közösségi oldalon közölte: fokozzák a drónok közös előállítását annak érdekében, hogy jelenleg hatékonyan védekezzenek az orosz támadások ellen, és hosszabb távon is biztosítani tudják az ország védelmét és az elrettentő képességet.

Az Ukrán Védelmiipari Tanács közleménye alapján az ukrán hadiipari cégek és európai partnereik között létrejött megállapodások teljes értéke megközelíti a 800 millió eurót.

A tanács – amely Ukrajna meghatározó magán védelmi vállalatait összefogó platformként működik – jelezte, hogy az egyezségek a légi és szárazföldi drónok gyártására irányuló kooperációt, valamint az európai piaci jelenlét bővítésének előkészítését is magukban foglalják.

Zelenszkij hangsúlyozta: a Build with Ukraine keretében megvalósuló közös gyártási projektek egy valóban önálló európai védelmi ipari háttér kialakítását segítik elő, ami a jövőben a közös biztonságot erősíti.

The first Ukrainian defense plant is starting to operate in the UK – a production complex of the Ukrspecsystems company, whose drones have long proven their effectiveness in high-tech warfare.



Ukraine is fighting in conditions of constant missile strikes, destruction of… pic.twitter.com/tZXi08cGaK — Valerii Zaluzhnyi (@ZaluzhnyiUA) February 25, 2026

Ezalatt egyre több ukrán védelmi vállalat – elsősorban dróngyártók – mélyíti együttműködését nyugati szövetségesekkel, hogy pénzügyi forrásokhoz jusson a szakmai tudás és a harctéri tapasztalatok megosztásáért cserébe.

Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete, Valerij Zaluzsnij február 25-én arról is beszámolt, hogy az ország vezető dróngyártója, az Ukrspecsystems első ukrán védelmi gyára megkezdte működését az Egyesült Királyság területén.

Az ukrán Culver Aerospace drónipari együttműködési megállapodást kötött a dán Copenhagen Global vállalattal. Emellett az ukrán Remtechnology és a Tencore pilóta nélküli földi járművekre (UGV-kre) vonatkozó egyezségeket írt alá a finn New Paakkola Oy, illetve az INSTA cégekkel.

