Így üzletel a háborúval Európa és Ukrajna, óriási biznisz a vérontás

Volodimir Zelenszkij arról tájékoztatott, hogy Ukrajna négy hadiipari társasága együttműködési szerződéseket kötött dán, finn és lett partnerekkel a Build with Ukraine közös gyártási program részeként február 24-én – írta meg az Origo.
Az ukrán államfő február 25-én az X közösségi oldalon közölte: fokozzák a drónok közös előállítását annak érdekében, hogy jelenleg hatékonyan védekezzenek az orosz támadások ellen, és hosszabb távon is biztosítani tudják az ország védelmét és az elrettentő képességet.
Az Ukrán Védelmiipari Tanács közleménye alapján az ukrán hadiipari cégek és európai partnereik között létrejött megállapodások teljes értéke megközelíti a 800 millió eurót.
A tanács – amely Ukrajna meghatározó magán védelmi vállalatait összefogó platformként működik – jelezte, hogy az egyezségek a légi és szárazföldi drónok gyártására irányuló kooperációt, valamint az európai piaci jelenlét bővítésének előkészítését is magukban foglalják.
Zelenszkij hangsúlyozta: a Build with Ukraine keretében megvalósuló közös gyártási projektek egy valóban önálló európai védelmi ipari háttér kialakítását segítik elő, ami a jövőben a közös biztonságot erősíti.
Ezalatt egyre több ukrán védelmi vállalat – elsősorban dróngyártók – mélyíti együttműködését nyugati szövetségesekkel, hogy pénzügyi forrásokhoz jusson a szakmai tudás és a harctéri tapasztalatok megosztásáért cserébe.
Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete, Valerij Zaluzsnij február 25-én arról is beszámolt, hogy az ország vezető dróngyártója, az Ukrspecsystems első ukrán védelmi gyára megkezdte működését az Egyesült Királyság területén.
Az ukrán Culver Aerospace drónipari együttműködési megállapodást kötött a dán Copenhagen Global vállalattal. Emellett az ukrán Remtechnology és a Tencore pilóta nélküli földi járművekre (UGV-kre) vonatkozó egyezségeket írt alá a finn New Paakkola Oy, illetve az INSTA cégekkel.
Borítókép: Ukrajna számára gyártott drónok (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!