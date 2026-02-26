Úgy volt, hogy nagy ünnep lesz, azonban a halál is bekopogott a monori házba

Amikor a vádlott kifelé indult a konyhából, a sértett két alkalommal ráütött a tarkójára, amitől a férfi térde esett. Ezt követően a férfi felkelt, majd a sértettre támadt. Dulakodás közben a vádlott többször ököllel, nagyobb erővel megütötte a fején és a mellkasán a sértettet.

Amikor a sértett már nem mozdult, a férfi az utcára rohant és egy gépkocsit megállítva a sofőrtől kért segítséget. A sértett életét a helyszínre érkező mentők nem tudták megmenteni, a férfi a helyszínen meghalt.