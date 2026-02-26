Úgy volt, hogy nagy ünnep lesz, azonban a halál is bekopogott a monori házba

A vádirat szerint a monori férfi – a bűnügy vádlottja – és a sértett gyerekkoruk óta ismerték egymást, közöttük baráti kapcsolat alakult ki. A két férfi között konfliktus nem volt, és 2025 márciusában együtt ünnepelték az egyikük névnapját Monoron. A vádlott átment az egyedül élő sértetthez, akivel beszélgetni és italozni kezdtek. A vádlott este hét óra körüli időben haza indult volna, azonban a sértett marasztalni kezdte. Ebből vita robbant ki a két férfi között.
Amikor a vádlott kifelé indult a konyhából, a sértett két alkalommal ráütött a tarkójára, amitől a férfi térde esett. Ezt követően a férfi felkelt, majd a sértettre támadt. Dulakodás közben a vádlott többször ököllel, nagyobb erővel megütötte a fején és a mellkasán a sértettet.
Amikor a sértett már nem mozdult, a férfi az utcára rohant és egy gépkocsit megállítva a sofőrtől kért segítséget. A sértett életét a helyszínre érkező mentők nem tudták megmenteni, a férfi a helyszínen meghalt.
A Pest Vármegyei Főügyészség a férfit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja. Vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza. A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.
