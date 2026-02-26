Már több mint félmillióan küldték vissza a nemzeti petíciót

Mostanra már több mint ötszázezren küldték vissza a nemzeti petíciót – közölte a kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő. Újságírói kérdésre válaszolva fontosnak nevezte, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti petíciót, mert ezzel lehet három fontos kérdésben is nemet mondani Brüsszelnek.

Kormányinfó (Fotó: Ladóczki Balázs)

A nemzeti petíció azért is kiemelt fontosságú, mert az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek felvételét az unióba már 2027-re tervezi Brüsszel.

Mint arra a Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, a magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére tud támaszkodni.

A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

A kérdőíveken az alábbi három, hazánk jövőjét meghatározó veszélyre mondhatunk nemet:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A nemzeti petíciót március 23-ig lehet kitölteni.