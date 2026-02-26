Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ukránok bevallották, hogy politikai okok miatt blokkolják a kőolajszállítást + videó

Már több mint félmillióan küldték vissza a nemzeti petíciót

A Kormányinfón mindenkit arra buzdítottak, hogy töltse ki a nemzeti petíciót, ezzel megüzenve Brüsszelnek: nem fizetünk Ukrajnának.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 12:29
Mostanra már több mint ötszázezren küldték vissza a nemzeti petíciót – közölte a kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő. Újságírói kérdésre válaszolva fontosnak nevezte, hogy minél többen kitöltsék a nemzeti petíciót, mert ezzel lehet három fontos kérdésben is nemet mondani Brüsszelnek.

kormányinfo
Kormányinfó (Fotó: Ladóczki  Balázs)

A nemzeti petíció azért is kiemelt fontosságú, mert az Európai Unió 1500 milliárdos támogatást adna Ukrajnának, amelynek felvételét az unióba már 2027-re tervezi Brüsszel.

Mint arra a Magyar Nemzet felhívta a figyelmet, a magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére tud támaszkodni.

A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

A kérdőíveken az alábbi három, hazánk jövőjét meghatározó veszélyre mondhatunk nemet:

  1. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  2. Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  3. Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A nemzeti petíciót március 23-ig lehet kitölteni.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

