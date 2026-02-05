Magyarország békés jövője szempontjából kiemelt fontosságú a nemzeti petíció

Azt az Ukrajnát akarják már 2027-ben beléptetni az Európai Unióba, ahol a kárpátaljai magyarság jogait is semmibe veszik – közöle Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzáette,

nekik akar az Európai Unió több ütemben, összesen 1500 milliárdos támogatást adni.

– Ezért is kiemelt fontosságú a nemzeti petíció – hangsúlyozta a miniszter.

Ahogyan arra a Magyar Nemzet korábban felhívta a figyelmet, a magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni. A most induló nemzeti petícióval

a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

A már postázás alatt lévő nemzeti petícióban tehát az alábbi három, hazánk jövőjét meghatározó veszélyre mondhatunk nemet:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Miként azt Orbán Viktor korábban már elmondta, ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.

Orbán Viktor bemutatta a nemzeti petíciót. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

– Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent

– hangsúlyozta a kormányfő.

A nemzeti petíció kézbesítése Budapest után vidéken is elkezdődött már. Hidvéghi Balázs ennek kapcsán úgy fogalmazott, a petíció sorsdöntő kérdésről szól, a tét óriási.

– Brüsszel a fejünk felett akar dönteni rólunk, el akarja venni a magyarok pénzét, hogy abból háborút finanszírozzon, hogy Ukrajnát finanszírozza. Ma már mindenki számára világos: Brüsszel háborút akar

– hangoztatta.