Már vidéken is érkezik a postaládákba a nemzeti petíció + videó

Újabb szintre lépett a nemzeti petíció kézbesítése, hamarosan már vidéken is elkezdődik a postázás – jelentette be Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára arra biztat mindenkit, csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, a kipostázott kérdőívet küldje vissza.

2026. 02. 02. 16:30
Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Budapest után most már vidéken is postázzák a nemzeti petíciót – jelentette be Magyarország kormánya közösségi oldalán Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a petíció sorsdöntő kérdésről szól, a tét óriási.  – Brüsszel a fejünk felett akar dönteni rólunk, el akarja venni a magyarok pénzét, hogy abból háborút finanszírozzon, hogy Ukrajnát finanszírozza. Ma már mindenki számára világos: Brüsszel háborút akar – hangoztatta.

A nemzeti petícióval a magyarok hallathatják a hangjukat (Forrás: Facebook)
A nemzeti petícióval a magyarok hallathatják a hangjukat. Forrás: Facebook

Mint mondta, Ukrajnának nem elég az eddig kapott pénz, Brüsszel még többet akar neki adni, amelyet az uniós tagállamoktól hajtanának be. 

Egy brüsszeli bábkormány pedig parancsszóra nyitná a kasszát Brüsszelnek és Ukrajnának, és fizetne. A Tisza ugyanis nem tud nemet mondani Brüsszelnek, hiszen őket azért tartja Brüsszel, hogy végrehajtsanak. Ők odaadnák a magyar emberek pénzét a háborúra, és odaadnák a pénzt Ukrajna működtetésére is. Ez pedig belerántaná Magyarországot a háborúba, és tönkretenné a magyar családok megélhetését is 

– mutatott rá Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár ezért arra biztat mindenkit, csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, a kipostázott kérdőívet küldje vissza. – Üzenjük meg együtt jó hangosan: mi, magyarok nem fizetünk a háborúra, nem fizetünk Ukrajnára, és nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt. Álljunk ki magunkért, álljunk ki Magyarországért! – emelte ki.

 

A nemzeti petícióval kiállhatunk a magyar érdek mellett

Ahogyan arra a Magyar Nemzet korábban felhívta a figyelmet, a magyar kormánynak már jelentős tapasztalata van abban, hogy a magyar érdeket sikeresen képviselje Brüsszelben, ebben pedig rendre tud a magyar emberek egyértelmű és szilárd véleményére támaszkodni. A most induló nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök még a háborúellenes gyűlés kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját:

  1. Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  2. Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  3. Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. – Ukrajnának kívül kell maradnia az Európai ­Unión, beengedni őket életveszély, és Magyarország számára folyamatos háborús veszélyt jelent – tette hozzá.

 

add-square Nemzeti petíció

A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak a háború finanszírozására

Nemzeti petíció 20 cikk chevron-right

