Weber ördögi terve: a Néppárt elvenné a tagállamok vétójogát, hogy senki se állhasson a brüsszeliek útjába

Az Európai Néppárt (EPP) vezetői január 30–31-én Zágrábban gyűltek össze, a találkozó házigazdája Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök volt – írja az epp.eu. A kétnapos találkozó során a vezetők stratégiai megbeszéléseket folytattak és a képek tanúsága szerint se Magyar Péter, se más tiszás képviselők nem voltak ott az eseményen.
Ott volt viszont Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen, bizottsági elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Manfred Weber az EPP vezetője is – számolt be róla a Politico. A kétnapos egyeztetés után, Weber újságíróknak nyilatkozva világossá tette, a résztvevők amellett foglaltak állást, hogy a háború folytatása és Ukrajna további támogatása kiemelt cél marad számukra. Elmondta, hogy döntés született arról is, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell formálni, és
ki kell terjeszteni a minősített többséggel hozott döntéseket, vagyis a nemzetek vétójogát korlátozni kell.
Weber kiemelte annak lehetőségét, hogy bővítsék a minősített többségi szavazás alkalmazását az uniós döntéshozatalban, valamint kidolgozzanak egy gyakorlati tervet a katonai válaszlépésekre arra az esetre, ha egy tagállamot támadás érne. Jelenleg az uniós vezetők a jogalkotási javaslatok többségéről – az energia- és klímaügyektől a kutatásig és innovációig – minősített többségi szavazással dönthetnek.
Azonban például a közös kül- és biztonságpolitika, az uniós pénzügyek a tagsági kérdések egyhangú döntést igényelnek.
Ez azt jelenti, hogy az Oroszország elleni szankciók ügyében egyetlen ország is megakadályozhatja a megállapodást, ahogyan ez tavaly történt, amikor Robert Fico szlovák miniszterelnök megvétózott egy Moszkva elleni uniós intézkedéscsomagot. A vétót ugyan később feloldották.
