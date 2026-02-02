Weber ördögi terve: a Néppárt elvenné a tagállamok vétójogát, hogy senki se állhasson a brüsszeliek útjába

Az Európai Néppárt (EPP) vezetői január 30–31-én Zágrábban gyűltek össze, a találkozó házigazdája Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök volt – írja az epp.eu. A kétnapos találkozó során a vezetők stratégiai megbeszéléseket folytattak és a képek tanúsága szerint se Magyar Péter, se más tiszás képviselők nem voltak ott az eseményen.

Az Európai Néppárt elvenné a tagállamok vétójogát. Fotó: AFP

Ott volt viszont Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen, bizottsági elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök és Manfred Weber az EPP vezetője is – számolt be róla a Politico. A kétnapos egyeztetés után, Weber újságíróknak nyilatkozva világossá tette, a résztvevők amellett foglaltak állást, hogy a háború folytatása és Ukrajna további támogatása kiemelt cél marad számukra. Elmondta, hogy döntés született arról is, hogy az Európai Uniót katonai szövetséggé kell formálni, és

ki kell terjeszteni a minősített többséggel hozott döntéseket, vagyis a nemzetek vétójogát korlátozni kell.

Weber kiemelte annak lehetőségét, hogy bővítsék a minősített többségi szavazás alkalmazását az uniós döntéshozatalban, valamint kidolgozzanak egy gyakorlati tervet a katonai válaszlépésekre arra az esetre, ha egy tagállamot támadás érne. Jelenleg az uniós vezetők a jogalkotási javaslatok többségéről – az energia- és klímaügyektől a kutatásig és innovációig – minősített többségi szavazással dönthetnek.

Azonban például a közös kül- és biztonságpolitika, az uniós pénzügyek a tagsági kérdések egyhangú döntést igényelnek.

Ez azt jelenti, hogy az Oroszország elleni szankciók ügyében egyetlen ország is megakadályozhatja a megállapodást, ahogyan ez tavaly történt, amikor Robert Fico szlovák miniszterelnök megvétózott egy Moszkva elleni uniós intézkedéscsomagot. A vétót ugyan később feloldották.