Manfred Weber irányt szabott az Európai Néppártnak, Ukrajna támogatása kulcskérdés

Az Európai Néppárt továbbra is támogatja Ukrajna háborús törekvéseit. Manfred Weber pártjának nyilatkozata egyértelmű állásfoglalás, akik pedig támogatják ezt, mint a Tisza Párt, azok továbbra is a háború mellett foglalnak állást – mondta el videójában Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 12:14
Fotó: PHILIPP VON DITFURTH Forrás: DPA
Az Alapjogokért Központ elemzője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet az Európai Néppárt friss állásfoglalására. Manfred Weber, aki a Tisza Pártot is magába foglaló pártcsalád elnöke, üdvözölte az újabb Ukrajnába küldött milliárdokat. 

Manfred Weber pártja ismét a háború mellett foglalt állást
Manfred Weber pártja ismét a háború mellett foglalt állást. Fotó: DPA/Philipp vob Ditfurth

Zila János a videóban felolvassa az állásfoglalást, ami szerint a párt megerősíti Ukrajna iránti rendíthetetlen támogatásukat, valamint az Európai Néppárt üdvözli a tavaly decemberi Európai Tanács ülésén elfogadott 90 milliárdos hitelnyújtásról elfogadott megállapodást, amelynek értelmében Kijev folyamatos pénzügyi támogatást kap. 

Az elemző szerint ezek alapján nem lehet kétség, hogy az Európai Néppárt a háborúért dolgozik. 

Zila szerint egyébként az állásfoglalás nekimegy az Egyesült Államoknak is, miután az Európai Néppárt véleménye szerint Donald Trump amerikai elnök megbontotta azt az európai biztonsági rendszert, ami a második világháború óta működött. Ez azonban azért van az elemző szerint, mert Donald Trump a békéért, míg az európai vezetők a háborúért dolgoznak. 

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke (Fotó: AFP)

