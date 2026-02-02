Manfred Weber irányt szabott az Európai Néppártnak, Ukrajna támogatása kulcskérdés

Az Alapjogokért Központ elemzője közösségi oldalán hívta fel a figyelmet az Európai Néppárt friss állásfoglalására. Manfred Weber, aki a Tisza Pártot is magába foglaló pártcsalád elnöke, üdvözölte az újabb Ukrajnába küldött milliárdokat.
Zila János a videóban felolvassa az állásfoglalást, ami szerint a párt megerősíti Ukrajna iránti rendíthetetlen támogatásukat, valamint az Európai Néppárt üdvözli a tavaly decemberi Európai Tanács ülésén elfogadott 90 milliárdos hitelnyújtásról elfogadott megállapodást, amelynek értelmében Kijev folyamatos pénzügyi támogatást kap.
Az elemző szerint ezek alapján nem lehet kétség, hogy az Európai Néppárt a háborúért dolgozik.
