Kocsis Máté leleplezte a Tisza megszorítócsomagjának valódi célját

A Tisza Párt megszorítócsomagjának egy fontos részletére hívta fel a figyelmet közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Kocsis Máté. A Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője rámutatott, hogy a baloldali párt adóemelési terveiben szereplő összeg pontosan megegyezik azzal, amit az unió követel Magyarországtól Ukrajna finanszírozására.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 01. 13:04
A baloldali megszorítócsomag egy nagyon fontos aspektusára világított rá Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében. 

Miskolc, 2026. január 17. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 2026. január 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában 
(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd) 

– A Tisza adóemelési terveiben szereplő összeg pontosan megegyezik azzal az 1300 milliárd forinttal, amelyre az unió igényt tart tőlünk 2026–27-ben az ukrán finanszírozás kapcsán – írta a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője.

A Magyar Péter pártjának kiszivárgott sarctervében szereplő 1300 milliárd forint pluszbevétel célja homályos, ugyanis az az Ursula von der Leyen által kért háborús költségek finanszírozásának a fedezete is lehet

– hívta fel a figyelmet korábban Berzétei Ákos, a Nézőpont Intézet gazdasági elemzője.

A magyar emberek ugyanakkor a nemzeti petícióval megálljt parancsolhatnak a brüsszeli terveknek. Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök kaposvári háborúellenes gyűlésén ismertette a nemzeti petíció három pontját:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek! 

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Békés Bence
idezojelekcigányság

A cigányság igazi ellenségei

Békés Bence avatarja

A cigányság ellenségei leginkább azok a „barátok”, akik a nemzeti kisebbségünk rossz helyzetére és szenvedésére építik az üzleti modelljüket és a politikai kampányaikat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

