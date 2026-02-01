Kocsis Máté leleplezte a Tisza megszorítócsomagjának valódi célját

A baloldali megszorítócsomag egy nagyon fontos aspektusára világított rá Kocsis Máté a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a miskolci DVTK Arénában

(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– A Tisza adóemelési terveiben szereplő összeg pontosan megegyezik azzal az 1300 milliárd forinttal, amelyre az unió igényt tart tőlünk 2026–27-ben az ukrán finanszírozás kapcsán – írta a Fidesz–KDNP parlamenti frakcióvezetője.

A Magyar Péter pártjának kiszivárgott sarctervében szereplő 1300 milliárd forint pluszbevétel célja homályos, ugyanis az az Ursula von der Leyen által kért háborús költségek finanszírozásának a fedezete is lehet

– hívta fel a figyelmet korábban Berzétei Ákos, a Nézőpont Intézet gazdasági elemzője.

A magyar emberek ugyanakkor a nemzeti petícióval megálljt parancsolhatnak a brüsszeli terveknek. Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök kaposvári háborúellenes gyűlésén ismertette a nemzeti petíció három pontját:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)