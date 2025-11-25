Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

1300 milliárdos sarcterv: a Tisza megszorításainak katasztrofális hatásai lennének

Brutális adóemelések, a tb-rendszer privatizációja, a beruházások elmaradása – a Nézőpont Intézet gazdasági elemzője, Berzétei Ákos szerint a kiszivárgott Tisza-csomag a magyar gazdaság elmúlt 15 évének eredményeit semmisítené meg. A brutális tervezet rontaná a versenyképességet, valamint erőteljesen sújtaná az alsó- és a középosztályt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 19:30
Magyar Péter Fotó: Fotó: Máté Krisztián MK Forrás: Fotó: Máté Krisztián MK
A Tisza gazdasági megszorító csomagja katasztrofális rövid- és hosszú távú hatással lenne a nemzetgazdaságra – véli Berzétei Ákos. 

népnyúzás
Lehullt a lepel a tervezett tiszás népnyúzásról (Forrás: MN)

A Nézőpont Intézet gazdasági elemzője szerint a kiszivárgott 1300 milliárdos sarcterv készítői jelentősen növelnék a vállalkozásokra és az alkalmazottakra nehezedő adóéket, valamint a kapcsolódó adminisztrációt.

Berzétei Ákos szerint a népnyúzó tiszás elképzelésnek inflációs hullám, munkanélküliség és bérstop lenne a következménye. 

Az adóék növekedése ugyanakkor erősen rontaná mind a hazai, mind az exportra termelő vállalatok versenyképességét, ami a magyar cégek piaci részesedésének és a gazdaság termelékenységének csökkenéséhez vezetne. Mindemellett megnőne a csőd- és felszámolási eljárás alá kerülő vállalkozások száma.

A fehérítés vége és a feketegazdaság visszatérése

Az elemző kiemelte, hogy a Fidesz-kormány elmúlt 15 éves adópolitikájának egyik legfontosabb eredménye a gazdasági folyamatok fehéredése volt a csökkenő adóterhek mellett. A Tisza Párt adóéknövelési terve azonban ezt az eredményt nullázná le.

Berzétei Ákos szerint az adóék növekedése rontaná a gazdasági szereplők számlaadási fegyelmét, ami miatt:

  • növekedne a feketegazdaságba áramló források mértéke és
  • visszatérnének a régi borítékos és bartermegoldások.

A legkárosabb hatás az lenne, hogy 

a tervezett intézkedések elsősorban a társadalom alsó- és középosztályát sújtanák, míg a felsőbb osztály el tudná kerülni az adófizetést azáltal, hogy külföldre, kedvezőbb adózású országba helyezné át tevékenysége egy részét vagy egészét.

Elmaradó beruházások és a brüsszeli szál

A tervezet ráadásul rendkívül káros lenne Magyarország külföldi működőtőke-bevonzási képességére nézve is, hiszen jelenleg éppen a kedvező adózási rendszer teszi vonzóvá az országot. Az adórendszer alapvető megváltoztatása esetén az ütemesen érkező nagyberuházások elmaradnának, növekedne a munkanélküliség.

Bár a Tisza Párt egészségügyi célokat említ, azokat tb-privatizációval oldaná meg. 

Az 1300 milliárd forint pluszbevétel célja homályos, ugyanis az az Ursula von der Leyen által kért háborús költségek finanszírozásának a fedezete is lehet.

A Nézőpont szakértője kijelentette, a Tisza Párt lépései egyértelmű baloldali reflexeket mutatnak. A párt vezetése ugyanakkor tudatosan dönthetett úgy, hogy a választás előtt bizonyos tervezett, népszerűtlen intézkedéseket nem kell a választók elé tárni.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MW Bulvár/Máté Krisztián)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

