1300 milliárdos sarcterv: a Tisza megszorításainak katasztrofális hatásai lennének

A Tisza gazdasági megszorító csomagja katasztrofális rövid- és hosszú távú hatással lenne a nemzetgazdaságra – véli Berzétei Ákos.

Lehullt a lepel a tervezett tiszás népnyúzásról (Forrás: MN)

A Nézőpont Intézet gazdasági elemzője szerint a kiszivárgott 1300 milliárdos sarcterv készítői jelentősen növelnék a vállalkozásokra és az alkalmazottakra nehezedő adóéket, valamint a kapcsolódó adminisztrációt.

Berzétei Ákos szerint a népnyúzó tiszás elképzelésnek inflációs hullám, munkanélküliség és bérstop lenne a következménye.

Az adóék növekedése ugyanakkor erősen rontaná mind a hazai, mind az exportra termelő vállalatok versenyképességét, ami a magyar cégek piaci részesedésének és a gazdaság termelékenységének csökkenéséhez vezetne. Mindemellett megnőne a csőd- és felszámolási eljárás alá kerülő vállalkozások száma.

A fehérítés vége és a feketegazdaság visszatérése

Az elemző kiemelte, hogy a Fidesz-kormány elmúlt 15 éves adópolitikájának egyik legfontosabb eredménye a gazdasági folyamatok fehéredése volt a csökkenő adóterhek mellett. A Tisza Párt adóéknövelési terve azonban ezt az eredményt nullázná le.

Berzétei Ákos szerint az adóék növekedése rontaná a gazdasági szereplők számlaadási fegyelmét, ami miatt:

növekedne a feketegazdaságba áramló források mértéke és

visszatérnének a régi borítékos és bartermegoldások.

A legkárosabb hatás az lenne, hogy

a tervezett intézkedések elsősorban a társadalom alsó- és középosztályát sújtanák, míg a felsőbb osztály el tudná kerülni az adófizetést azáltal, hogy külföldre, kedvezőbb adózású országba helyezné át tevékenysége egy részét vagy egészét.

Elmaradó beruházások és a brüsszeli szál

A tervezet ráadásul rendkívül káros lenne Magyarország külföldi működőtőke-bevonzási képességére nézve is, hiszen jelenleg éppen a kedvező adózási rendszer teszi vonzóvá az országot. Az adórendszer alapvető megváltoztatása esetén az ütemesen érkező nagyberuházások elmaradnának, növekedne a munkanélküliség.

Bár a Tisza Párt egészségügyi célokat említ, azokat tb-privatizációval oldaná meg.

Az 1300 milliárd forint pluszbevétel célja homályos, ugyanis az az Ursula von der Leyen által kért háborús költségek finanszírozásának a fedezete is lehet.

A Nézőpont szakértője kijelentette, a Tisza Párt lépései egyértelmű baloldali reflexeket mutatnak. A párt vezetése ugyanakkor tudatosan dönthetett úgy, hogy a választás előtt bizonyos tervezett, népszerűtlen intézkedéseket nem kell a választók elé tárni.