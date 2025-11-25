Brüsszel parancsa köszön vissza a Tisza gazdasági terveiből

– A Tisza Párt egyértelműen baloldali gazdaságpolitikát képvisel – jelentette ki lapunknak Deák Dániel a nyilvánosságra került tiszás megszorító terv fényében.
A XXI. Század Intézet politikai elemzője szerint senki, aki figyelemmel kíséri a Tisza Párt tevékenységét, nem lepődhet meg ezen.
– Olyan szereplők vannak a Tisza környékén, mint például Petschnig Mária Zita baloldali közgazdász, aki folyamatosan a megszorításokról, adóemelésekről, a baloldali gazdaságpolitikáról beszél, ezt propagálja minden rendezvényen. Ott van Surányi György és hosszasan lehetne még sorolni azokat a közgazdászokat, akik a Tisza Párt környékén mozognak és egyértelműen a baloldalhoz köthetők
– jelentette ki.
Deák Dániel kiemelte, hogy a párt jelöltjei is a baloldali világ másod- vagy harmadvonalából érkeztek, ami megerősíti a párt egyértelmű baloldali kötődését. Ebből a gondolkodásmódból ered a megszorítási és adóemelési javaslatokat tartalmazó gazdaságpolitikai tervezet is.
– Az látszódik mind a háttéremberekből, mind a Tisza Párt környékén lévő tanácsadókból, mind a jelöltekből, mind ezekből a programokból, hogy gyakorlatilag a 2010 előtti baloldali világ térne vissza Magyar Péterékkel
– fogalmazott az elemző.
Brüsszeli parancsot teljesítenek
A brutális, 1300 milliárd forintos megszorítások mögött az elemző szerint egyértelmű brüsszeli uniós elvárás áll.
– Ursula von der Leyen világossá tette, hogy még több pénzt szeretne Ukrajnába küldeni – emlékeztetett Deák Dániel.
Az Európai Bizottság elnökének terve megvalósításához pedig a tagállami befizetések növelésére van szüksége. Azok a kormányok, amelyek teljesítik ezeket az elvárásokat – adóemelés vagy különféle megszorítás formájában – teremtik elő a forrásokat, amelyeket a testület Ukrajnának szán.
Kettős front: hazai baloldal és Brüsszel
Arra a kérdésre, hogy ki állhat valójában az ilyen radikális program hátterében, Brüsszel vagy a hazai baloldali gazdasági körök, Deák Dániel egyértelmű választ adott: a kettő együtt mozog.
A hazai baloldali szereplők azon az állásponton vannak, hogy az uniót és Brüsszelt kell követni. Magyar Péter is gyakran céloz erre beszédeiben, amivel egyértelműen állást foglal a brüsszeli álláspont mellett.
– Ursula von der Leyen kiadta a parancsot: több pénzt kell a tagállamoktól befizetés formájában, és ezt Ukrajnába kell küldeni, a hazai baloldali szereplők pedig végre is hajtanák ezt az elvárást
– hangsúlyozta az elemző.
