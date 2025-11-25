Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Deák DánielUkrajnaTisza Pártbrüsszeligazdaságpolitikaparancs

Brüsszel parancsa köszön vissza a Tisza gazdasági terveiből

Kiszivárgott információk szerint a Tisza Párt 1300 milliárd forintos megszorításra készül, ami brutálisan átalakítaná a magyar gazdaság szerkezetét. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet politikai elemzője szerint a terv nem meglepő, hiszen Magyar Péterék mögött a baloldali gazdaságpolitika képviselői állnak, akik egyúttal Brüsszel Ukrajnának szánt pénzügyi igényeit is teljesítenék.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 16:07
Magyar Péter, Weber és Von der Leyen Forrás: AFP
– A Tisza Párt egyértelműen baloldali gazdaságpolitikát képvisel – jelentette ki lapunknak Deák Dániel a nyilvánosságra került tiszás megszorító terv fényében. 

Petschnig Mária Zita: Nincs hiány baloldali figurákból a Tisza háza táján (Fotó: Facebook)

A  XXI. Század Intézet politikai elemzője szerint senki, aki figyelemmel kíséri a Tisza Párt tevékenységét, nem lepődhet meg ezen. 

– Olyan szereplők vannak a Tisza környékén, mint például Petschnig Mária Zita baloldali közgazdász, aki folyamatosan a megszorításokról, adóemelésekről, a baloldali gazdaságpolitikáról beszél, ezt propagálja minden rendezvényen. Ott van Surányi György és hosszasan lehetne még sorolni azokat a közgazdászokat, akik a Tisza Párt környékén mozognak és egyértelműen a baloldalhoz köthetők

– jelentette ki.

Deák Dániel kiemelte, hogy a párt jelöltjei is a baloldali világ másod- vagy harmadvonalából érkeztek, ami megerősíti a párt egyértelmű baloldali kötődését. Ebből a gondolkodásmódból ered a megszorítási és adóemelési javaslatokat tartalmazó gazdaságpolitikai tervezet is.

– Az látszódik mind a háttéremberekből, mind a Tisza Párt környékén lévő tanácsadókból, mind a jelöltekből, mind ezekből a programokból, hogy gyakorlatilag a 2010 előtti baloldali világ térne vissza Magyar Péterékkel

– fogalmazott az elemző.
 

Brüsszeli parancsot teljesítenek


A brutális, 1300 milliárd forintos megszorítások mögött az elemző szerint egyértelmű brüsszeli uniós elvárás áll.
– Ursula von der Leyen világossá tette, hogy még több pénzt szeretne Ukrajnába küldeni – emlékeztetett Deák Dániel.
Az Európai Bizottság elnökének terve megvalósításához pedig a tagállami befizetések növelésére van szüksége. Azok a kormányok, amelyek teljesítik ezeket az elvárásokat – adóemelés vagy különféle megszorítás formájában – teremtik elő a forrásokat, amelyeket a testület Ukrajnának szán.

Kettős front: hazai baloldal és Brüsszel

Arra a kérdésre, hogy ki állhat valójában az ilyen radikális program hátterében, Brüsszel vagy a hazai baloldali gazdasági körök, Deák Dániel egyértelmű választ adott: a kettő együtt mozog.

Ursula von der Leyen ismét eligazította a világot saját nevének kiejtésével kapcsolatban
Von der Leyen kiadta a parancsot Fotó: AFP

A hazai baloldali szereplők azon az állásponton vannak, hogy az uniót és Brüsszelt kell követni. Magyar Péter is gyakran céloz erre beszédeiben, amivel egyértelműen állást foglal a brüsszeli álláspont mellett.

– Ursula von der Leyen kiadta a parancsot: több pénzt kell a tagállamoktól befizetés formájában, és ezt Ukrajnába kell küldeni, a hazai baloldali szereplők pedig végre is hajtanák ezt az elvárást

– hangsúlyozta az elemző.

 

Borítókép: Magyar, Weber és Von der Leyen Fotó: AFP


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

