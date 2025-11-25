A város leállásával riogatja a közvéleményt Karácsony Gergely

– A kormányzati megszorítások olyan helyzetet idéztek elő, amely emberfeletti erőfeszítéseket követel annak érdekében, hogy a város alapvető szolgáltatásainak működőképességét meg tudjuk őrizni – jelentette ki egy sajtótájékoztatón Karácsony Gergely.

Fotó: Kurucz Árpád

A főpolgármester kiemelte, jelezte ezt a kormány tárgyalódelegációjának, aztán a júniusi tárgyalásokat követően az egyeztetések megszakadtak.

Az elmúlt hetekben és hónapokban is az összes létező kommunikációs csatornán, levélben, sms-ben telefonon jeleztük, hogy baj van.

A politikus kiemelte, hogy miután nem kaptak választ ezekre a jelzésekre, egy Orbán Viktornak címzett levelet adott át a miniszterelnöki kabinetiroda egyik munkatársának, így tájékoztatva a kormányfőt a kialakult helyzetről. Ezt követően pedig a főpolgármester fenyegetőzésbe kezdett és azt állította,

amennyiben a kormány továbbra is inkasszálja a város folyószámláját, akkor januárban nem tudják majd megnyitni a város hitelkeretét.

Ez pedig azt jelenti, hogy a fővárosi munkavállalók nem kapják majd meg fizetésüket, a közszolgáltatások pedig leállnak.

A fővárosi ünkormányzat a mai napig nem jutott hozzá sem a 12 milliárd forintos közlekedési normatívához, ami egy törvény, illetve a főváros és a kormány között megállapodás szerint jár neki. Emellett pedig a főváros nem jutott hozzá egy 8,8 milliárd forintos buszvásárlási összeghez sem

– jelentette ki a főpolgármester.

Mint ismert, a főváros és a kormány közti tárgyalások még a nyáron rekedtek meg. Az utolsó tárgyalási forduló júniusban volt, azt követően újabb tárgyalásra nem került sor. Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeptember végén a kormány hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztak egy jelentést, amelyet Domokos László készített. Karácsony Gergely emellett a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta.