Kiadták a parancsot: a Tisza Párt a rezsicsökkentés felszámolására készül

„Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszel utasítására a Tisza Párt a rezsicsökkentés felszámolására készül” – írja Facebook-bejegyzésében Németh Szilárd. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos emlékeztetett, hogy Surányi György, a Jegybank gyurcsányi elnöke szerint „százból kilencvenkilenc közgazdász tudja, hogy a rezsicsökkentés egy súlyosan téves eszköz”. Németh Szilárd azt írta, a kormánypártok szerint a rezsivédelem a magyarok biztonságos és megfizethető energiaellátásának sarokköve.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A rezsicsökkentésnek köszönhetően nálunk a legolcsóbb a gáz, a villany és a távfűtés.

A minden háztartási fogyasztónak járó hatósági árak nélkül nagy bajban lennének a magyar családok, főleg így télvíz idején, a rendkívüli havazásokkor és a nagy hidegben.

A 2026-os választás egyik fő tétje az lesz, hogy megmarad-e a Fidesz rezsivédelmi politikája, vagy jönnek Brüsszel és a Tisza szabadpiaci rezsiárai

– fogalmazott.