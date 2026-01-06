Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

németh szilárdfideszbrüsszel

Kiadták a parancsot: a Tisza Párt a rezsicsökkentés felszámolására készül

„A Tisza Párt Brüsszel utasítására a rezsicsökkentés felszámolására készül” – írta Facebook-bejegyzésében Németh Szilárd. A politikus szerint a rezsivédelem a magyar családok biztonságos és megfizethető energiaellátásának alapja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 11:18
rezsicsökkentés, Németh szilárd
Fotó: MTVA/Faludi Imre
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ismét bebizonyosodott, hogy Brüsszel utasítására a Tisza Párt a rezsicsökkentés felszámolására készül” – írja Facebook-bejegyzésében Németh Szilárd. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos emlékeztetett, hogy Surányi György, a Jegybank gyurcsányi elnöke szerint „százból kilencvenkilenc közgazdász tudja, hogy a rezsicsökkentés egy súlyosan téves eszköz”. Németh Szilárd azt írta, a kormánypártok szerint a rezsivédelem a magyarok biztonságos és megfizethető energiaellátásának sarokköve. 

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

 

A rezsicsökkentésnek köszönhetően nálunk a legolcsóbb a gáz, a villany és a távfűtés.

A minden háztartási fogyasztónak járó hatósági árak nélkül nagy bajban lennének a magyar családok, főleg így télvíz idején, a rendkívüli havazásokkor és a nagy hidegben. 

A 2026-os választás egyik fő tétje az lesz, hogy megmarad-e a Fidesz rezsivédelmi politikája, vagy jönnek Brüsszel és a Tisza szabadpiaci rezsiárai

– fogalmazott.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.