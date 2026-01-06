Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

keresetOeconomus Gazdaságkutató Alapaítványreálbérek

Beérett a gyümölcs, Magyarország az unió élmezőnyébe került

A reálbérek több mint két éve folyamatosan emelkednek, ami élénkítette a kiskereskedelmi forgalmat és javította a fogyasztói bizalmat. Mindezekkel együtt Magyarország az unió élmezőnyében van a bérnövekedés tekintetében.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 11:19
Magyarország élen jár a bérek növekedésében Fotó: Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt évben is erős maradt a magyar munkaerőpiac, dinamikusan nőttek a keresetek, bár a korábbi évekhez képest kisebb mértékben. Tavaly január és október között a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 691 400 forint volt, mely az előző év azonos időszakához képest 9,1 százalékkal nőtt. A nettó átlagkereset hasonló mértékben bővült a vizsgált időszakban (átlagosan 476 600 forint/fő/hó, +9,3 százalék). A nettó átlagkeresetek kedvező bővüléséhez az idén bevezetett különféle családtámogató intézkedések is nagymértékben hozzájárultak (például családi adókedvezmény emelése, szja-mentesség kiterjesztése, csed és gyed adómentessé tétele). A foglalkoztatási ráta stabil maradt és magas szinten áll, és ugyan csökkent az üres álláshelyek száma és aránya Magyarországon, enyhült átlagosan a munkaerőhiány (szektoronként eltérő mértékben), de ezzel együtt is feszesnek mondható továbbra is a munkaerőpiac. Emiatt pedig a bérek emelése továbbra is a munkaerőpiaci verseny egyik fő eszköze, miközben egy gyengébb gazdasági környezetben nehezebb ennek a kigazdálkodása – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzésében. 

 

Ezzel együtt a reálbérek – az inflációval korrigált keresetek, melyek a jövedelmek vásárlóerejét mutatják – 2023 szeptembere óta, több mint két éve emelkednek Magyarországon. 2025-ben a reálkereset növekedése 3–5,5 százalék között mozgott éves alapon, ennyivel emelve a lakossági vásárlóerőt.

A nagyobb reáljövedelem hatására – közgazdasági összefüggések alapján – emelkedik a lakosság fogyasztása és/vagy a megtakarítások. A hazai kiskereskedelmi forgalom érdemben 2024 tavaszától indult újra és bővült éves szinten (2025. január–októberében három százalékkal nőtt a forgalom). Addig a lakosság a megtakarításait gyarapította, a háztartások nettó pénzügyi vagyona 2025 második negyedévében  bruttó hazai termék (GDP) 117,3 százalékát át tette ki, míg 2022-ben a GDP száz százaléka körül járt (2022 első negyedéve és 2025 második negyedéve között közel ötvenszázalékos növekedést mutatott a nettó pénzügyi vagyon). Azonban már látszódnak az élénkülés jelei a lakossági fogyasztásnál is. Több őszi kutatás szerint is a fogyasztói bizalom kismértékben, de folyamatos javulást mutat Magyarországon, részben a tartósan javuló reálbéreknek, az infláció stabilizálódásának, részben pedig a családi mozgástér bővülésének (például új szja-kedvezmények) köszönhetően (a Századvég konjunktúraindexe, a GKI fogyasztói bizalmi indexe).

További fontos nézőpont a mediánbérek emelkedése. A mediánbérek növekedése enyhén gyorsabb volt az átlagnál, ami arra utal, hogy 2025-ben az alsó‑középső bérszintek is számottevően felzárkóztak. Már 2021 óta (amióta a statisztika publikálja a keresetek mediánértékét) megfigyelhető a mediánbér átlagbérhez viszonyított arányának emelkedése, tavaly szeptemberben 83 százalékos rekordot elérve.

A foglalkoztatási ráta stabil maradt és magas szinten áll, és ugyan csökkent az üres álláshelyek száma és aránya Magyarországon, enyhült átlagosan a munkaerőhiány (szektoronként eltérő mértékben), de ezzel együtt is feszesnek mondható továbbra is a munkaerőpiac. Emiatt pedig a bérek emelése továbbra is a munkaerőpiaci verseny egyik fő eszköze, miközben egy gyengébb gazdasági környezetben nehezebb ennek a kigazdálkodása.

Magyarország élen jár a bérnövekedésben

Továbbra is élen jár Magyarország a bérnövekedést tekintve az Európai Unió országai között. Az Eurostat 2024-re vonatkozó adatai szerint az EU–27 tagországok közül Magyarországon nőtt a nyolcadik legnagyobb mértékben (tíz százalék) a nominális kereset 2023-hoz viszonyítva. Az unió egészében 51, százalékos keresetbővülést regisztráltak. 

A múlt esztendő évközi adatai szerint is az élmezőnyben található a magyar bérnövekedés: 2025 második negyedévében 11,9 százalékkal nőttek a keresetek egy év alatt (kiigazítatlan adatok), második legnagyobb mértékben a 27 tagállam közül.

Kedvező, hogy idén továbbra is infláció felett emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum. Az intézkedés tehát jelentős reálbér-növekedést vetít előre, ugyanis a kormányzat 2026-ra 3,6 százalékos inflációval számol (a hazai és nemzetközi intézmények előrejelzései szerint is 2026-ban enyhülhet az árnyomás: az év egészében 3,2-3,8 százalékos infláció várható). Piaci várakozások szerint a 2026-os minimálbér-emelés várhatóan 6-7 százalékos reálbér-növekedést indukál a legkisebb keresetűeknél, és ez jelentős lépés a bérfelzárkóztatásban.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitika

Újra itthon; kis csokor titánbuzogány

Bayer Zsolt avatarja

Mazochista sajtószemle pihenés után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.