Orbán Viktor: Háború és béke között kell választani

„Háború vagy béke” – Orbán Viktor szerint ez lesz az idei választás tétje. A miniszterelnök a Harcosok Klubja Facebook-csoportban azt írta: Brüsszel 2030-ig háborúba készül. A magyar kormány elutasítja a hadigazdaságot, és a béke mellett áll ki. Orbán Viktor hangsúlyozta: amíg ő vezeti az országot, a magyarok pénze a családoknál marad, nem Ukrajnába kerül, és megszorítások helyett továbbra is teljesítik a vállalt intézkedéseket.

„Nemzetközi sajtótájékoztató pipa. Minden kérdésre volt válasz. Ez a Fidesz” – írta a Harcosok Klubja Facebook-csoportban Orbán Viktor.

Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök szerint az idei választás legfőbb kérdése a háború vagy béke dilemmája lesz, erről kell dönteniük a magyaroknak. Mint fogalmazott, Brüsszel eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy. Hozzátette: 

Manfred Weber és Brüsszel magyarországi lerakata a Tisza Párt.

Orbán Viktor párhuzamot vont a háború és a migráció között, mondván: aki egyszer rosszul dönt, az később már nem tudja kijavítani a hibát. Éppen ezért – hangsúlyozta – nem hibázhatunk. A kormány nem fogadja el a brüsszeli döntéseket, nem hadigazdaságot, hanem békegazdaságot akar.

 

Kormányülés lesz, Orbán Viktor már készül

A kormányfő szerint a hadigazdaság azt jelenti, hogy elveszik a magyarok pénzét – például megszorítások formájában – és Ukrajnába küldik. Ezzel szemben a békegazdaság lényege az, hogy a magyarok pénze a magyar családoknál marad.

„Amíg én vezetem az országot, a magyarok pénzét nem küldjük Ukrajnába, és nem veszünk részt hadikölcsönben sem” 

– jelentette ki. Orbán Viktor azt is elárulta, hogy holnap kormányülést tartanak, amelyre már ma készül. Hangsúlyozta: a brüsszeli hibás döntések ellenére is teljesítik vállalásaikat. Míg sok európai országban megszorítások vannak, ez nem a magyar út – fogalmazott. Bejelentette:

  • megduplázzák a családi adókedvezményt, 
  • az édesanyák adómentességet kapnak, 
  • érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, 
  • a hathavi fegyverpénz, 
  • valamint emelik a pedagógusbéreket is.

A miniszterelnök szerint mindezt azért tudták megvalósítani, mert 2010-ben más utat választottak, mint számos európai ország. Munkaalapú gazdaságot építettek, aminek eredményeként egymillióval többen dolgoznak ma, mint 2010-ben. Orbán Viktor jelezte: ma délután jelöltállító gyűlést tartanak Budapesten, szombaton pedig országos kongresszus következik.

„Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”

 – zárta gondolatait a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

