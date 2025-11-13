Karácsony Gergelynek semmi sem drága, a szakszervezeteket rántotta maga elé védőpajzsként

A fővárosi szakszervezeteket tolja maga előtt, és igyekszik ismét a tárgyalóasztalhoz ültetni a kormány képviselőit Karácsony Gergely. A fővárosi szakszervezetek ma közös tárgyalásra hívták a főpolgármestert és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert.

Az egyeztetésen Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus főigazgató is megjelent. Az eseményt követő sajtótájékoztatón pedig a főpolgármester és a szakszervezetek vezetői ismét a közszolgáltatások leállásával kezdtek zsarolni. Karácsony Gergely pedig áldozatként állította be magát.

A szakszervezetek vezetői pedig kijelentették, a tárgyalások eredménytelensége miatt hétfőn megtartják az első dolgozói fórumot a BKV székházában, ahol tájékoztatják a munkavállalókat arról, hogy a szükséges források híján veszélybe kerülhet a bérek kifizetése.