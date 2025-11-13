Karácsony Gergelynek semmi sem drága, a szakszervezeteket rántotta maga elé védőpajzsként

Ezzel a szakszervezetek Karácsony Gergely nyáron belengetett fenyegetését vették elő ismét. A főpolgármester ugyanis már a nyáron is a saját felelősségét másra tolva bőszítette fel Karácsony Gergely főpolgármester a BKV dolgozóit. A főpolgármester a közösségi oldalán akkor arról számolt be, hogy demonstrációs és sztrájkbizottság megalakításáról döntöttek a fővárosi cégeknél működő szakszervezetek.
A jelek szerint a főpolgármester a hatalmának megtartása érdekében politikai játszmákba kényszeríti a dolgozókat.
Gulyás Gergely a mai kormányinfón a főváros helyzetével és a szakszervezeti sztrájkbizottsággal kapcsolatban kifejtette, neki semmi dolga nincs azzal, hogy a főváros a saját munkavállalóival hogyan tárgyal. Ha a főváros nem képes működni, csődben van, akkor tegye egyértelművé a főpolgármester, hogy nem tudja ellátni a feladatát, és a kormány nem fogja hagyni, hogy Budapest működésképtelen legyen.
Mint ismert, a főváros és a kormány közti tárgyalások még a nyáron rekedtek meg. Az utolsó tárgyalási forduló júniusban volt, azt követően semmilyen újabb tárgyalásra nem került sor. Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeptember végén a kormány hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztak egy jelentést, amelyet Domokos László készített. Ennek kapcsán a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésén Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója is megszólalt. A főpolgármester egy, a jelentéssel kapcsolatos napirendi pont kapcsán elmondta, a nyár folyamán megrekedtek a kormány és a főváros közötti tárgyalások. Karácsony Gergely emellett a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta.