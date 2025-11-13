Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

Karácsony GergelyszakszervezeteksztrájkbizottságfővárosBKV

Karácsony Gergelynek semmi sem drága, a szakszervezeteket rántotta maga elé védőpajzsként

A főpolgármester a fővárosi szakszervezeteken keresztül igyekszik nyomást helyezni a kormányzatra.

Gábor Márton
2025. 11. 13. 16:43
Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester a főváros és a budapesti szakszervezetek közti egyeztetésen a Főpolgármesteri Hivatalban (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A fővárosi szakszervezeteket tolja maga előtt, és igyekszik ismét a tárgyalóasztalhoz ültetni a kormány képviselőit Karácsony Gergely. A fővárosi szakszervezetek ma közös tárgyalásra hívták a főpolgármestert és Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert. 

Az egyeztetésen Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus főigazgató is megjelent. Az eseményt követő sajtótájékoztatón pedig a főpolgármester és a szakszervezetek vezetői ismét a közszolgáltatások leállásával kezdtek zsarolni. Karácsony Gergely pedig áldozatként állította be magát. 

A szakszervezetek vezetői pedig kijelentették, a tárgyalások eredménytelensége miatt hétfőn megtartják az első dolgozói fórumot a BKV székházában, ahol tájékoztatják a munkavállalókat arról, hogy a szükséges források híján veszélybe kerülhet a bérek kifizetése. 

Ezzel a szakszervezetek Karácsony Gergely nyáron belengetett fenyegetését vették elő ismét. A főpolgármester ugyanis már a nyáron is a saját felelősségét másra tolva bőszítette fel Karácsony Gergely főpolgármester a BKV dolgozóit. A főpolgármester a közösségi oldalán akkor arról számolt be, hogy demonstrációs és sztrájkbizottság megalakításáról döntöttek a fővárosi cégeknél működő szakszervezetek. 

A jelek szerint a főpolgármester a hatalmának megtartása érdekében politikai játszmákba kényszeríti a dolgozókat.

Gulyás Gergely a mai kormányinfón a főváros helyzetével és a szakszervezeti sztrájkbizottsággal kapcsolatban kifejtette, neki semmi dolga nincs azzal, hogy a főváros a saját munkavállalóival hogyan tárgyal. Ha a főváros nem képes működni, csődben van, akkor tegye egyértelművé a főpolgármester, hogy nem tudja ellátni a feladatát, és a kormány nem fogja hagyni, hogy Budapest működésképtelen legyen.

Mint ismert, a főváros és a kormány közti tárgyalások még a nyáron rekedtek meg. Az utolsó tárgyalási forduló júniusban volt, azt követően semmilyen újabb tárgyalásra nem került sor. Budapest pénzügyi helyzetével kapcsolatban szeptember végén a kormány hivatalos honlapján nyilvánosságra hoztak egy jelentést, amelyet Domokos László készített. Ennek kapcsán a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi ülésén Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója is megszólalt. A főpolgármester egy, a jelentéssel kapcsolatos napirendi pont kapcsán elmondta, a nyár folyamán megrekedtek a kormány és a főváros közötti tárgyalások. Karácsony Gergely emellett a kormányt hibáztatta a fővárosi önkormányzat csődhelyzetéért, azonban az elmúlt évek felelőtlen gazdálkodását szóba sem hozta. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester  a főváros és a budapesti szakszervezetek közti egyeztetésen a Főpolgármesteri Hivatalban (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu