A kormányt hibáztatja Budapest csődjéért a főváros vezetése

Mint ismert, trükkök százaival érte el Budapest, hogy eddig még papíron nem ment csődbe. A Területfejlesztési Minisztérium friss jelentése azonban rámutat: „Megállapítható Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi fizetésképtelensége, amely valójában egy technikai csőd.” Kedden töltötte fel a kormány oldalára a tárca az előzetes megállapításait Budapest pénzügyi helyzetének átvilágításával kapcsolatban.

Ebben leírják, hogy Budapest évek óta többet költ, mint amennyi a bevétele, és Budapest önkormányzatának pénzügyi helyzete mintegy öt éve folyamatosan romlik. Pénzeszközeinek állománya a korábbi értékek töredékére csökkent, likviditását csak a BKK Zrt. és a BKV Zrt. finanszírozása egy részének következő évre halasztásával tudta eddig biztosítani (faktoringszerződéssel) – világít rá a jelentés. Erre azonban idén már nincs lehetősége a fővárosnak.

A tárca jelentése szerint már a szeptemberi iparűzési adóbevételek sem menthetik meg a fővárost. Karácsony Gergelyék ugyanis évek óta úgy számolnak a fővárosi költségvetésben, hogy nem kell majd megfizetniük a szolidaritási hozzájárulást. A fővárosi önkormányzat a 2025-ös költségvetésében nem tervezett meg 51,2 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást és 59,6 milliárd forint gazdasági társaságok számára a közfeladatok ellátására nyújtandó támogatást, míg 17,3 milliárd forint osztalékbevételt megalapozatlanul szerepeltetett – idézik az Állami Számvevőszék pár nappal ezelőtt közzétett jelentését.

Karácsony Gergelyék folyamatos trükközése oda vezetett, hogy 2025 szeptemberére gyakorlatilag már elköltötték a 2026. évi költségvetés közel egynegyedét.

Titkolják a valós számokat, Karácsony egy személyben dönt

De nem csak a folyamatos likviditási gondok és az adósságokkal trükközésben hasonlít Gyurcsány Ferenc kudarcos kormányzására a Karácsony Gergely-féle városvezetés. A tárca jelentése szerint a valós helyzetet megpróbálják a közgyűlés elől is eltitkolni Karácsonyék. A főpolgármester a jelentés szerint pénzügyi diktatúrát épít, sok esetben megkerüli a közgyűlést, és így vállal újabb terheket a főváros számára. Egyes esetekben (például a bringasztráda-ügye) a közgyűlésnek információk hiányában kell döntenie a minisztériumi dokumentum szerint.

Ennek a működésnek a levét a budapestiek isszák meg, mert ezzel a gazdálkodással fenntarthatatlan a közösségi közlekedés, aminek a műszaki állapota folyamatosan romlik.

Egy másik trükköt is alkalmaznak Karácsonyék: 2023-ban és 2024-ben is pénzeket utaltattak át a saját cégeiktől a főváros számlájára decemberben, hogy az év utolsó napján ne legyen mínuszos a mérleg. A főváros azt tervezte, hogy december 31-én majd vissza is utalják a saját cégeknek azt az öt-hat milliárd forint közötti összeget, amit így magukhoz vettek, erre azonban csak következő év január 2-án került sor. Ez azért aggályos a jelentés szerint, mert így törvényt is sérthettek Karácsony Gergelyék, mert a stabilitási törvény szerint az állam engedélye kell ahhoz, hogy adósságba verje magát egy önkormányzat (erre azért van szükség, hogy ne történhessen meg újra az, ami 2010 előtt, hogy az önkormányzatok brutálisan eladósodnak).