Latorcai Csaba: Budapest pénzügyileg válságos helyzetben van

„2023 végére a fővárosi önkormányzat technikai csődbe került, amit ideiglenes pénzmozgásokkal és pénzügyi trükkökkel próbálnak elfedni. A költségvetési hiány állandósult: 2019 óta minden évben többet költ az önkormányzat mint amennyi bevétele van” – hangzott el abban a videóban, amit Latorcai Csaba töltött fel közösségi oldalára.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes kisfilmjéből az is kiderült, hogy

a működést kényszerhitelekkel tartják fent, vagyis rendszeresen pénzt kényszerítenek ki a városi cégektől.

A közösségi közlekedésben három év alatt hatszázmilliárdos forráshiány halmozódott fel. A szolidaritási hozzájárulás és a céges pénzmozgások elszámolása nem tükrözi a valóságot. A videóban elhangzottak szerint

kritikus állapotban vannak a városi cégek, és több száz egyajánlatos közbeszerzésről is tudni.

„Főpolgármester úr, ön pontosan tudja, hogy Budapest pénzügyei válságos helyzetben vannak. Mikor monda el végre a budapestieknek is?” – tette fel a kérést Latorcai Csaba.

Mint azt már megírtuk, Budapest vezetése csak trükkök százaival tudta elkerülni, hogy papíron is csődbe menjen.

Borítókép: Latorcai Csaba (Forrás: Facebook)