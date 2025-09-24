Rendkívüli

Nem kapnak elég fizetést, ezért nem indultak el reggel a fővárosi kukások

Latorcai CsabacsődBudapestönkormányzat

Latorcai Csaba: Budapest pénzügyileg válságos helyzetben van

Főpolgármester úr, mikor mondja el?

Magyar Nemzet
2025. 09. 24. 8:59
„2023 végére a fővárosi önkormányzat technikai csődbe került, amit ideiglenes pénzmozgásokkal és pénzügyi trükkökkel próbálnak elfedni. A költségvetési hiány állandósult: 2019 óta minden évben többet költ az önkormányzat mint amennyi bevétele van” – hangzott el abban a videóban, amit Latorcai Csaba töltött fel közösségi oldalára.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes kisfilmjéből az is kiderült, hogy 

a működést kényszerhitelekkel tartják fent, vagyis rendszeresen pénzt kényszerítenek ki a városi cégektől.

 A közösségi közlekedésben három év alatt hatszázmilliárdos forráshiány halmozódott fel. A szolidaritási hozzájárulás és a céges pénzmozgások elszámolása nem tükrözi a valóságot. A videóban elhangzottak szerint 

kritikus állapotban vannak a városi cégek, és több száz egyajánlatos közbeszerzésről is tudni.

„Főpolgármester úr, ön pontosan tudja, hogy Budapest pénzügyei válságos helyzetben vannak. Mikor monda el végre a budapestieknek is?” – tette fel a kérést Latorcai Csaba.

Mint azt már megírtuk, Budapest vezetése csak trükkök százaival tudta elkerülni, hogy papíron is csődbe menjen. 

Borítókép: Latorcai Csaba (Forrás: Facebook) 

 


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

