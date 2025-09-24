Tüntetni kezdtek a taxisok a főváros vezetése ellen

Szerda reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet, így tiltakozva a főváros taxirendeletének szigorítása ellen. A rendelet megváltoztatásával kapcsolatban a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke nehezményezte, hogy több olyan javaslat is szerepel benne, melyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros a taxisokkal.

A javaslatcsomagból emellett a taxisok hiányolják a létszámstopra és a tarifa módosításra vonatkozó rendelkezéseket.

Utoljára év elején tartottak demonstrációt a taxisok, akkor több mint kétszáz autóval jelentek meg a Hősök terén. Ekkor több követelést is rögzítettek, köztük, hogy az alanyi adómentesség határát a jelenlegi 12 millió forintról 18 millióra emeljék, az Építési és Közlekedési Minisztérium vonja be a taxis szakszervezeteket az új KRESZ kialakításába, valamint kérték a Belügyminisztériumot, hogy a rendőrség közreműködésével tegyen rendet a városban. A szervezet ahhoz is ragaszkodott, hogy Budapesten létszámkorlátozást vezessenek be a taxisokra.