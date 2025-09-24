Budapesten is debütál Magyar Péter legmegbízhatóbb brüsszeli embere

Amint arról már beszámoltunk, a főváros közlekedési infrastruktúrája évek óta komoly próbatételekkel néz szembe. Kiemelkedő példa erre a Petőfi híd és az Árpád híd, amelyek a város két legforgalmasabb átkelőjeként szolgálnak, és évtizedek óta súlyos terhelés alatt állnak. A hidak állapota azonban aggasztóvá vált, és a folyamatosan romló szerkezetek mind az autós, mind a gyalogos és biciklis közlekedést veszélyeztetik. Ennek ellenére a főváros jelenlegi vezetése eddig nem tett konkrét lépéseket a hidak teljes körű felújítására.

Szintén szó lesz az ülésen a fővárosi tömegközlekedés leállításáról. Az önkormányzati törvény szerint a fővárosnak ugyanis az egyik legfontosabb kötelező feladata üzemeltetni a tömegközlekedést.

Ezzel szemben a főpolgármester a nyár elején önhatalmúlag úgy döntött, 10 percre leállítja a tömegközlekedést.

A Fidesz frakció szerint ugyanakkor a budapestieknek a biztonsága, élete, és a város működőképességének fenntartása nem lehet politikai játszmáknak a terepe, éppen ezért szeretnének egy nyomatékot adni annak, hogy nincsen közgyűlési többsége ilyesfajta a politikai játszmának, zsarolásnak Budapesten. Karácsony Gergely az előzetes fenyegetéseit egyszer már betartva, június elején egy nap 11.50 és 12 óra között leállíttatta a közösségi közlekedést. A döntést a főpolgármester egy sajtótájékoztatón jelentette be.

Itt több komoly fenyegetést is megfogalmazott a kormánynak, amely szerint ha a fővárosnak be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, akkor a főpolgármester leállítja az alapvető közszolgáltatásokat, így a tömegközlekedést is.

Ennek a fenyegetőzésnek a része volt az is, hogy Karácsony Gergely bejelentette, akár tíz hétre is leállhat a közösségi közlekedés. Nemrég pedig a főpolgármester az ATV stúdiójában és egy sajtótájékoztatón is tíznapos leállásról beszélt.