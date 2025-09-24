Számos súlyos ügyet kénytelen mai ülésén tárgyalni a Fővárosi Közgyűlés. Ilyen a Fidesz egyik előterjesztése, amely szerint sem a nagykörúti bicikliutak, sem pedig a pesti alsó rakpart nincs annyira rossz állapotban, mint a Petőfi híd, ami szerkezetileg és burkolati szempontból is kétségbeejtő képet mutat. Éppen ezért a Fővárosi Közgyűlés ülésére a frakció kezdeményezte, hogy amennyiben rendelkezésre állnak olyan uniós források, amelyeknél egyébként az átcsoportosítás a bizottsággal történő egyeztetést követően megvalósulhat, akkor a Pesti alsó rakpart és számos bicikliút felújítására szánt forrásokat a Petőfi híd renoválására fordítsák.
Budapesten is debütál Magyar Péter legmegbízhatóbb brüsszeli embere
A nyári szünetet követően ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés. Az ülés Gerzsenyi Gabriella, a Tisza párt Brüsszelből importált képviselőjének eskütételével fog kezdődni, később pedig szó lesz a Petőfi híd felújításáról, a rezsicsökkentés melletti kiállásról és a főváros telkeinek kiárusításáról is.
Amint arról már beszámoltunk, a főváros közlekedési infrastruktúrája évek óta komoly próbatételekkel néz szembe. Kiemelkedő példa erre a Petőfi híd és az Árpád híd, amelyek a város két legforgalmasabb átkelőjeként szolgálnak, és évtizedek óta súlyos terhelés alatt állnak. A hidak állapota azonban aggasztóvá vált, és a folyamatosan romló szerkezetek mind az autós, mind a gyalogos és biciklis közlekedést veszélyeztetik. Ennek ellenére a főváros jelenlegi vezetése eddig nem tett konkrét lépéseket a hidak teljes körű felújítására.
Szintén szó lesz az ülésen a fővárosi tömegközlekedés leállításáról. Az önkormányzati törvény szerint a fővárosnak ugyanis az egyik legfontosabb kötelező feladata üzemeltetni a tömegközlekedést.
Ezzel szemben a főpolgármester a nyár elején önhatalmúlag úgy döntött, 10 percre leállítja a tömegközlekedést.
A Fidesz frakció szerint ugyanakkor a budapestieknek a biztonsága, élete, és a város működőképességének fenntartása nem lehet politikai játszmáknak a terepe, éppen ezért szeretnének egy nyomatékot adni annak, hogy nincsen közgyűlési többsége ilyesfajta a politikai játszmának, zsarolásnak Budapesten. Karácsony Gergely az előzetes fenyegetéseit egyszer már betartva, június elején egy nap 11.50 és 12 óra között leállíttatta a közösségi közlekedést. A döntést a főpolgármester egy sajtótájékoztatón jelentette be.
Itt több komoly fenyegetést is megfogalmazott a kormánynak, amely szerint ha a fővárosnak be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, akkor a főpolgármester leállítja az alapvető közszolgáltatásokat, így a tömegközlekedést is.
Ennek a fenyegetőzésnek a része volt az is, hogy Karácsony Gergely bejelentette, akár tíz hétre is leállhat a közösségi közlekedés. Nemrég pedig a főpolgármester az ATV stúdiójában és egy sajtótájékoztatón is tíznapos leállásról beszélt.
A mai ülésen emellett várhatóan vita lesz a Népligetről is. A Fővárosi Közgyűlés októberi ülését ugyanis a fővárosi Fidesz a Népligetben tartaná meg, így felhívva a figyelmet az ott tapasztalható állapotokra, és az azonnali beavatkozás szükségességére.
Az ülésére a városvezető koalíció tagjai is készülnek, Karácsony Gergely egy olyan javaslattal rukkolt elő, amelynek értelmében az Otthon start programra hivatkozva a főpolgármester kiárusítaná a főváros azon telkeit, amelyek lakóparkok építésére alkalmasak. Mindezt annak ellenére teszi a főpolgármester, hogy mind a 2019-es, mind pedig a 2024-es kampányban bérlakásprogramot ígért, amelynek egyik fő eleme volt, hogy az önkormányzati tulajdonú területeken építenének fel bérlakásokat. A telekeladások felgyorsításában ugyanakkor kulcsszerepet játszhat, hogy a fővárosi önkormányzat továbbra is csődhelyzetben van, és jelenleg sem biztosított Budapest tartós működése.
A szóban forgó közvagyon kiárusításával más gond is van. Ugyanis így mind Karácsony Gergely, mind pedig Vitézy Dávid legfontosabb kampányígéretei maradhatnak az asztalfiókban. Ez pedig a bérlakásprogram.
A főpolgármester 2019 óta ígérgeti a főváros üres telkein a bérlakásépítések megindítását, Vitézy Dávid pedig a tavalyi kampányban azt ígérte, öt év alatt tízezer bérlakást fognak építeni.
A nagy tervek várhatóan nem fognak megvalósulni egyhamar a telkek eladása miatt. Emlékezetes, Vitézy Dávid programjában azt írta:
a következő ciklusban legalább 10 000 új szolgálati lakás építését kezdjük meg a közszolgálatban dolgozóknak, függetlenül attól, hogy állami vagy önkormányzati szervezetnél dolgoznak. Ezek korszerű, változatos méretű, az egyfős és családos háztartások számára is megfelelő otthonok lesznek.
Emellett az akkori főpolgármester-jelölt komoly kritikával illette a fővárosi önkormányzatot, amiért túl akart adni a kelenföldi kollégium épületén és az ahhoz tartozó telken. A főpolgármester-jelölt akkor azt állította, hiba, hogy Karácsony Gergelyék el akarják adni a kelenföldi kollégiumot, ugyanis piaci szereplők bevonásával akár ezer bérlakást is létre lehetne hozni a most használaton kívül álló ingatlanon, ezzel csaknem megduplázva a fővárosi bérlakásállományt.
Karácsony Gergely sem volt rest, amikor a bérlakásprogrammal kapcsolatban ígérgetni kellett. A főpolgármester 2019-es választási kampányában a lakhatási válság enyhítését ígérte, azt hangsúlyozva, hogy a főváros tulajdonában álló üres telkek hasznosítása révén bérlakásépítési programot indítanak.
Hat év elteltével azonban, úgy tűnik, a valóság távol áll az akkori tervektől: a telkeket közösségi célokra való hasznosítás helyett eladja a főváros.
Karácsony Gergely 2019-es programjának és kampányban megfogalmazott ígéreteinek része volt, hogy fővárosi bérlakásépítési programot indítanak, valamint a közösségi célú nonprofit lakásépítések támogatása céljából létrehozzák az első Fővárosi Lakástársaságot, ez utóbbinak pedig átadják azokat a telkeket, amelyeken a társaság, részben uniós támogatásokkal, a nonprofit lakásépítési programot megvalósíthatja. Az ígéretből nem lett semmi, a telkek eladásával pedig egyre inkább háttérbe szorul az eredeti, közösségi célú bérlakásprogram.
Mindeközben a Tisza párt folytatná a pénzszórást a fővárosban. A BKV buszainak karbantartására nem, de homlokzatok felújítására, és a kelenföldi pályaudvar környékének kitakarítására van pénz a tiszás képviselők szerint. Miközben a főváros a csőd felé robog, Magyar Péter emberei olyan javaslatokat tesznek a közgyűlés asztalára, amely tovább súlyosbítaná a helyzetet.
A képviselők ezt a pénz ugyanakkor a közszolgáltatások fenntartása helyett populista tervek kidolgozására és megvalósítására költenék. Ennek egyik eleme Balogh Balázs képviselő előterjesztése, amelyben homlokzatfelújítási programot indítana egy városkép-megújítási alap létrehozásával. Mint ismert, a fővárosnak 2019 előtt több olyan programja is volt, amelyek a társasházak felújítását támogatta, azonban a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat pénzhiányra hivatkozva megszüntette azokat.
Időközben azonban a főváros még rosszabb anyagi helyzetbe került, így nem világos, hogy miből finanszíroznának egy ilyen programot.
Szintén komoly összegeket emésztene fel Porcher Áron tiszás képviselő terve, aki láthatólag feltalálta a spanyolviaszt és a mikromobilitási eszközök használatát akarja megakadályozni az ittas személyek esetében. A javaslat szerint a „sharing” rendszerű mikromobilitási eszközökhöz tartozó appokba a képviselő 15–20 másodperces reakciótesztet integrálna. Mindezt úgy tenné, hogy a fővárosban működő szolgáltatók közül mindössze egy van a főváros tulajdonában, a változás ugyanakkor mindegyik vállalkozást érintené.
A javaslatot a képviselő annak ellenére terjesztette be, hogy jelenleg jogszabály eleve tiltja a szóban forgó eszközök ittas vezetését. Az elektromos rollernél vagy e-kerékpárnál ugyanúgy kezelik az ittas vezetést, mint segédmotoros-kerékpárok vagy autók esetében. Tehát ha alkoholszint kimutatható, vezetői engedélytől függetlenül felelősségre vonható a jármű sofőrje.
Barna Judit Annamária, a viselkedésével talán legtöbb port kavaró tiszás képviselő pedig cselekvési tervet készíttetne Karácsony Gergellyel a Kelenföldi pályaudvaron található, a fővárost érintő terület- és épületrészek esztétikai jellegű felújítására. Mindezt úgy, hogy a terület döntő többsége a MÁV-csoport kezelésében áll, a fővárosi tulajdonú területeket pedig a 4-es metró megépítésekor teljesen felújították, azonban azok állapota a karbantartás és a takarítás hiányában folyamatosan romlik.
A Fővárosi Közgyűlés mai ülésén teszi le esküjét Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője. A politikus Ordas Eszter helyét veszi át a közgyűlésben, aki a nyáron összeomlott és lemondott a mandátumáról. Így pedig biztos kezekbe kerül a Tisza Párt fővárosi frakciójának nyáron megüresedő mandátuma. A politikus nemrég azzal vonta magára a figyelmet, hogy – a Tisza többi képviselőjéhez hasonlóan – ukrán zászlós pólóban ült be az EP plenáris ülésére Strasbourgban.
Ugyan alig több mint egy éve EP-képviselő, mégis több botrány is összeforrt Gerzsenyi Gabriella nevével. A tiszás politikus 2024 szeptemberében kivéreztetett rezsiszolgáltatókról beszélt, és azt a kérdezte a kormány képviselőjétől,
hogyan tervezik a rezsicsökkentés által kivéreztetett szolgáltatók feltőkésítését?
Gerzsenyi korábban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a rezsicsökkentésről azt nyilatkozta, az a baj vele, hogy nem ösztönzi a lakosságot megtakarításra, mivel szerinte túl olcsó az energia Magyarországon. A magát többek között „eurokrataként” bemutató képviselő – aki 2005 és 2021 között dolgozott az Európai Bizottságnál, előtte pedig a Medgyessy- és Gyurcsány-kormányok környezetvédelmi minisztériumában – „évekig fúrta” a rezsicsökkentést.
Gerzsenyi Gabriella, aki korábban brüsszeli bürokrataként dolgozott, és teljes egészében a brüsszeli nomenklatúra része volt, 2024 decemberében a mezőgazdasági bizottságban érvelt – Magyar Péterhez hasonlóan – a magyar gazdák jelenlegi területalapú támogatása ellen.
Gerzsenyi a magyar gazdák talajművelési szokásait, és Magyar Péterhez hasonlóan az intenzív nagyüzemi technológiákat kritizálta. Kiemelte,
a visszaszorulás oka gyakran az új módszerekkel szembeni bizalmatlanság, illetve a kevésbé hatékony gyakorlatok előtérbe helyezése az EU-s programokban való részvétel érdekében. Ezért úgy gondoljuk, hogy mezőgazdasági támogatások kritériumainak felülvizsgálatára lenne szükség, hogy a nagyobb hatással bíró gyakorlatok elsőbbséget és nagyobb támogatást élvezhessenek.
Szintén a képviselő asszony volt az, aki azon sajnálkozott, hogy túl sokat kell ülnie az ülésterem kényelmetlen székein. Amikor viszont valaki azt javasolta, hogy inkább menjen el postásnak, az EP-s fizetés töredékéért, kifakadt.
Cserélünk egy hétre? Kipróbálja, milyen jogszabályok tömegén átrágni magát, álláspontokat egyeztetni, megtalálni a megfelelő szavazási irányt, naponta 3-4 nyelven beszélni, mindezt a propaganda és a fideszesek kereszttüzében, úgy, hogy minden szavát kiforgatják, és mindenért támadják? Ha egy hétig elvégzi a munkámat, én is elvégzem a magáét!! És a fizetésem arányos részét is felajánlom!
− replikázott sértetten a képviselő.
Azonban a politikust a vagyonnyilatkozata szerint nem vetné vissza, ha egy hétig kevesebb lenne a fizetése. Az EP-képviselőség mellett őstermelő és egyben szabadúszó író is.
A vagyonnyilatkozat szerint Gerzsenyi Gabriella
egyedüli tulajdonosa egy XII. kerületi 54 négyzetméteres társasházi lakásnak, valamint egy nagyjából 300 négyzetméteres szentendrei családi háznak, amely egy 940 négyzetméteres telken áll.
A tiszás képviselő fele részben tulajdonos egy 936, valamint egy 1872 négyzetméteres szigetmonostori telekben is, utóbbin egy 214 négyzetméteres ház áll – ebben is 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik. Az ingatlanárakat nézve a XII. kerületi lakás értéke 80-100 millió forint körül mozog, míg a szentendrei ház 270-290 milliót érhet. A szigetmonostori telek ára 20-30 millió is lehet. Az ingatlanvagyon értéke így 370 és 420 millió forintra tehető.
Gerzsenyinek két autója van: egy 2011-es Ford S-max, illetve egy 2013-as (tavaly vásárolt) BMW i3-as.
Egyéb ingósága nincs, befektetése viszont annál inkább:
58 millió forintos (házastársával közösen kezelt) befektetési jegye, valamint egy 7,1 és egy 5,9 milliós életbiztosítása van, de még ott van egy vaskos, összesen 24 milliós bankszámla is, az összeg ráadásul szinte teljes egészében euróban.
Gerzsenyi EP-képviselősége előtti jövedelmeként feltüntette, hogy az Európai Bizottság jogászaként is dolgozott, amelyért 2021 végéig havi egy- és ötmillió forint közötti összeget kapott.
A belügyminiszter is gyászolja a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt
Gondoskodnak a tragikus sorsú Szabó Zsolt családjáról.
Kettészakad az ország időjárása
Míg az ország egyik felén már csak 15 fokra, addig néhol még 28 fokra készülhetünk.
Magyar Péter a békemenetet is majmolja, ismét rászervezett a Fidesz rendezvényére
A Tisza Párt nem tud semmi eredeti, új dolgot kitalálni, mindig csak másol.
Besokalltak a lakók Belső-Erzsébetvárosban, a zsidónegyed kiválna a kerületből
Az ott élőknek elegük lett a DK-vezette kerültben uralkodó állapotokból.
