Szepesfalvy Anna: Piti politikai játszma a közösségi közlekedés leállítása

– Először is azt kell tisztába tenni, hogy az önkormányzati törvény szerint a fővárosnak az egyik legfontosabb kötelező feladata üzemeltetni a tömegközlekedést. Lehet azon vitatkozni, hogy mire jut pénz, mire nem, de amíg minden másra jut, miközben a főpolgármester a BKK leállásával zsarol, addig nem felelünk meg a törvényeknek – jelentette ki Szepesfalvy Anna.

Fotó: Polyák Attila

Hozzátette, nem az első eset, hogy a főpolgármester úgy dönt, nem óhajt megfelelni a jogszabályoknak.

Láttuk ezt a törvénytelen költségvetés esetében, és akkor is, amikor úgy ment el a nyáron 44 nap szabadságra, hogy nem volt helyettese. Nem engedheti meg magának ez a város azt, hogy még egy törvénytelen szituációba belemenjen. A közgyűlés arra tudja felszólítani a főpolgármestert, hogy ezt ne tegye, és ne állítsa le többször a közösségi közlekedést. Mindezt úgy tesszük, hogy se jogszabályi, se szerződéses, se törvényi lehetősége nincs erre a főpolgármesternek, vagyis egy teljesen olcsó politikai akcióról van szó a városvezetés részéről

– emelte ki Szepesfalvy. Hozzátette, a budapestieknek a biztonsága, élete, és a város működőképességének fenntartása nem lehet politikai játszmáknak a terepe, éppen ezért szeretnének egy nyomatékot adni annak, hogy nincsen közgyűlési többsége ilyesfajta a politikai játszmának, zsarolásnak Budapesten. Egész nyáron zajlott ez a hercehurca a kormánnyal való tárgyalással kapcsolatban, miközben mást állított a főpolgármester a kormányzat.

A kormány nagyon transzparensen kommunikált és elmondták, ahhoz hogy segíteni tudjanak, egy átlátható helyzetet kell teremteni. A főváros azonban ahelyett, hogy segítette volna az átvilágítást, hátráltatta azt. Domokos László rendszertelenül, sokszor késve jutott átláthatatlan adatokhoz, máskor pedig számomra felfoghatatlan módon kézzel írt iratokat kapott

– jelentette ki a kormánypárti képviselő. Szepesfalvy elmondta, a mostani előterjesztéssel együtt nem nyújtottak be átvilágítással kapcsolatos javaslatokat, ugyanis meg kívánják várni a jelenlegi vizsgálat eredményét.