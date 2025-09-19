Hasznosítás helyett kiárusítják a fővárosi ingatlanokat

Szükség van új lakásokra Budapesten, hiszen lakhatási válság van – mondta el egy Városházán tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. A politikus az Otthon start programmal kapcsolatban kiemelte,

a közgyűlésnek javaslatot tesznek arra, hogy felgyorsítsák a főváros tulajdonában lévő, lakóingatlanok építésére alkalmas telkek eladását.

A telekeladások felgyorsításában ugyanakkor kulcsszerepet játszhat, hogy a fővárosi önkormányzat továbbra is csődhelyzetben van, és jelenleg sem biztosított Budapest tartós működése.

A szóban forgó közvagyon kiárusításával más gond is van. Ugyanis így mind Karácsony Gergely, mind pedig Vitézy Dávid legfontosabb kampányígéretei maradhatnak az asztalfiókban. Ez pedig a bérlakásprogram.

A főpolgármester 2019 óta ígérgeti a főváros üres telkein a bérlakásépítések megindítását, Vitézy Dávid pedig a tavalyi kampányban azt ígérte, öt év alatt tízezer bérlakást fognak építeni.

A nagy tervek várhatóan nem fognak megvalósulni egyhamar a telkek eladása miatt. Emlékezetes, Vitézy Dávid programjában azt írta:

a következő ciklusban legalább 10 000 új szolgálati lakás építését kezdjük meg a közszolgálatban dolgozóknak, függetlenül attól, hogy állami vagy önkormányzati szervezetnél dolgoznak. Ezek korszerű, változatos méretű, az egyfős és családos háztartások számára is megfelelő otthonok lesznek.

Emellett az akkori főpolgármester-jelölt komoly kritikával illette a fővárosi önkormányzatot, amiért túl akart adni a kelenföldi kollégium épületén és az ahhoz tartozó telken. A főpolgármester-jelölt akkor azt állította, hiba, hogy Karácsony Gergelyék el akarják adni a kelenföldi kollégiumot, ugyanis piaci szereplők bevonásával akár ezer bérlakást is létre lehetne hozni a most használaton kívül álló ingatlanon, ezzel csaknem megduplázva a fővárosi bérlakásállományt.