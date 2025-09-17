A lakhatási válságra hivatkozva árusítaná ki az üres telkeit a főváros

Szükség van új lakásokra Budapesten, hiszen lakhatási válság van – mondta el egy, a városházán tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. A politikus az Otthon start programmal kapcsolatban kiemelte, a közgyűlés számára javaslatot tesznek arra, hogy a főváros tulajdonában lévő, lakóingatlanok építésére alkalmas telkek eladását felgyorsítsák. A telekeladások felgyorsításában ugyanakkor kulcsszerepet játszhat, hogy a fővárosi önkormányzat továbbra is csődhelyzetben van, és jelenleg sem biztosított Budapest tartós működése.

Fotó: Purger Tamás / MTI

A költségvetéssel, és a főváros csőhelyzetével kapcsolatban Kiss Ambrus elmondta, mostanáig ebben az évben 290 milliárd forint iparűzésiadó-bevételre tett szert, a főváros számláján a mai nap 33 milliárd forint található. A politikus elmondta, Budapest likviditása teljes mértékben attól függ, hogy a fővárosi önkormányzatnak be kell-e fizetnie a szolidaritási hozzájárulás fennmaradó részét. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elmondta, az ügyben tárgyaltak egy hitelminősítővel, akinek

egyértelmű álláspontja szerint amennyiben Budapest csődbe jut, az hazánk leminősítésével fog járni.

A háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus szót ejtett arról is, hogy egy pályázat eredményeként a főváros tulajdonában lévő, Szabolcs utcai egykori iskolaépületben fog helyet kapni a FreeSZFE felsőoktatási intézmény.

A Fővárosi Közgyűlés a jövő héten számos döntést fog hozni a taxik szabályozásával kapcsolatban. Ennek részeként könnyebben utolérhetővé válnak a szabálysértő taxisofőrök. Kiss Ambrus ugyanakkor kiemelte, a taxik létszámának korlátozása és a tarifaemelés sem lesz napirenden. Ugyanakkor a főváros a felterjesztési jogával élve jogszabály-módosítást kezdeményez annak érdekében, hogy lehessen képi és hangfelvételeket készíteni a taxikban.

Kiss Ambrus a Magyar Nemzetnek válaszolva, miszerint miért nem adták át Domokos László számára a főváros átvilágításához szükséges adatokat, elmondta, még soha nem találkozott ilyen jellegű átvilágítással.

Én őszintén nem értem ezt az egészet

– emelte ki Kiss Ambrus. Hozzátette, a fővárosi önkormányzat minden határidőt betartott, és 16 GB adatot adott át a vizsgálóbiztos részére.

Összesen 250 fővárosi munkavállaló dolgozik az adatok átadásán

– jelentette ki a politikus. Kiss Ambrus ugyanakkor nehezményezte, hogy a vizsgálattal megbízott Domokos László korábban nyilvánosságra hozott adatokat is bekért a fővárostól.