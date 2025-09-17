Karácsony GergelyháttérbeszélgetésKiss AmbrusFőpolgármesteri Hivatal

A lakhatási válságra hivatkozva árusítaná ki az üres telkeit a főváros

Lakhatási válságra hivatkozva gyorsítaná fel a főváros a saját telkeinek eladását Kiss Ambrus főigazgató szerint, miközben a főváros kasszájában mindössze 33 milliárd forint maradt. A Városházán tartott háttérbeszélgetésen a politikus a FreeSZFE elhelyezéséről, a taxis szabályozás szigorításáról és a Domokos László vezette átvilágítás körüli vitákról is beszélt.

Gábor Márton
2025. 09. 17. 18:38
Borítókép: Fővárosi közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balász) Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szükség van új lakásokra Budapesten, hiszen lakhatási válság van – mondta el egy, a városházán tartott háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. A politikus az Otthon start programmal kapcsolatban kiemelte, a közgyűlés számára javaslatot tesznek arra, hogy a főváros tulajdonában lévő, lakóingatlanok építésére alkalmas telkek eladását felgyorsítsák. A telekeladások felgyorsításában ugyanakkor kulcsszerepet játszhat, hogy a fővárosi önkormányzat továbbra is csődhelyzetben van, és jelenleg sem biztosított Budapest tartós működése.

Budapest, 2025. február 26. Karácsony Gergely főpolgármester (j), mellette Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án. MTI/Purger Tamás
Fotó: Purger Tamás / MTI 

A költségvetéssel, és a főváros csőhelyzetével kapcsolatban Kiss Ambrus elmondta, mostanáig ebben az évben 290 milliárd forint iparűzésiadó-bevételre tett szert, a főváros számláján a mai nap 33 milliárd forint található. A politikus elmondta, Budapest likviditása teljes mértékben attól függ, hogy a fővárosi önkormányzatnak be kell-e fizetnie a szolidaritási hozzájárulás fennmaradó részét. A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elmondta, az ügyben tárgyaltak egy hitelminősítővel, akinek 

egyértelmű álláspontja szerint amennyiben Budapest csődbe jut, az hazánk leminősítésével fog járni. 

A háttérbeszélgetésen Kiss Ambrus szót ejtett arról is, hogy egy pályázat eredményeként a főváros tulajdonában lévő, Szabolcs utcai egykori iskolaépületben fog helyet kapni a FreeSZFE felsőoktatási intézmény. 

A Fővárosi Közgyűlés a jövő héten számos döntést fog hozni a taxik szabályozásával kapcsolatban. Ennek részeként könnyebben utolérhetővé válnak a szabálysértő taxisofőrök. Kiss Ambrus ugyanakkor kiemelte, a taxik létszámának korlátozása és a tarifaemelés sem lesz napirenden. Ugyanakkor a főváros a felterjesztési jogával élve jogszabály-módosítást kezdeményez annak érdekében, hogy lehessen képi és hangfelvételeket készíteni a taxikban. 

Kiss Ambrus a Magyar Nemzetnek válaszolva, miszerint miért nem adták át Domokos László számára a főváros átvilágításához szükséges adatokat, elmondta, még soha nem találkozott ilyen jellegű átvilágítással. 

Én őszintén nem értem ezt az egészet

– emelte ki Kiss Ambrus. Hozzátette, a fővárosi önkormányzat minden határidőt betartott, és 16 GB adatot adott át a vizsgálóbiztos részére.

Összesen 250 fővárosi munkavállaló dolgozik az adatok átadásán

– jelentette ki a politikus. Kiss Ambrus ugyanakkor nehezményezte, hogy a vizsgálattal megbízott Domokos László korábban nyilvánosságra hozott adatokat is bekért a fővárostól.

A közösségi közlekedéssel kapcsolatban lapunk kérdésére, miszerint a BKV miért nem tud ugyanolyan minőségű szolgáltatást nyújtani a fővárosiaknak mint a VT-Arriva, Kiss Ambrus kijelentette, 

a VT-Arrivának nem kell buszos pótlást vállalnia, amennyiben valamilyen haváriahelyzet áll elő. 

A BKV buszállományával kapcsolatban a politikus kiemelte, az jóval korosabb, mint a szolgáltatóé, emellett pedig megjegyezte, a két cég nem hasonlítható össze.

Annak kapcsán, hogy a Fővárosi Ítélőtábla október 7-én fog ülésezni a főpolgármester-helyettes hiányával kapcsolatban, Kiss Ambrus kiemelte, az ügyben ítéletet várnak a tárgyaláson. 

Mindenki meg tudja számolni, hogy hány főpolgármester-helyettese van Budapestnek jelenleg

– jelentette ki a politikus. 

Borítókép: Kiss Ambrus és Karácsony Gergely (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu