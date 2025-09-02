Kiss Ambrus szerint nincs hangulatkeltés a főváros csődje kapcsán

Újabb 4,5 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást vonhat le hamarosan a főváros számlájáról a Magyar Államkincstár (MÁK), erről beszélt a Magyar Nemzetnek Kiss Ambrus. A főigazgató elmondta, a most nyilvánosságra került ítélet egy 2024. decemberi azonnali jogvédelemmel kapcsolatos.

Karácsony Gergely főpolgármester (jobbra), mellette Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án. Fotó: MTI/Purger Tamás

Még 2024 decemberében az elsőfokú bíróság adott azonnal jogvédelmet a tavaly decemberi szolidaritási hozzájárulásra, és ezt az ítéletet fordította meg az ítélőtábla. Ez nem ugyanaz, mint amit a 2025 májusában, a Fővárosi Törvényszék által kiadott azonnali jogvédelem, egy másik perről, eljárásról van szó

– jelentette ki a politikus. Hozzátette, a döntés eredményeképp most egy 4,5 milliárd forintos inkasszálási lehetőség nyílt meg a kormány számára. Azon kérdésre válaszolva, miszerint a fővárosnak van-e pénze kifizetni a szolidaritási hozzájárulás következő részletét, illetve a szóban forgó tavaly decemberi részletet, Kiss Ambrus kiemelte,

az összeget leemelik a számlánkról, és növelik ezzel a folyószámla-hitelkeretet. Itt a kérdés elsősorban az, hogy december 31-én éjfélkor be tudjuk-e úgy zárni az évet, hogy nullán van a folyószámla-hitelkeret. Nekünk az a matematikailag levezethető állításunk, hogy ha beszedik a szolidaritási hozzáállást, akkor nem tudjuk nullán zárni.

Amennyiben nem sikerül az év végére folyószámlahitel nélkül lezárni a főváros számláját, abban az esetben Budapest megszegi a gazdasági stabilitási törvényt, és Kiss Ambrus elmondása szerint a következő évben az önkormányzat elveszti a folyószámla-hitelkeretét, amely nélkül komoly likviditási problémák következhetnek.

Minden nagy önkormányzat bevételi oldalon egyenlőtlen. Három időpontban érkeznek nagyobb bevételek, március 15-én, május 31-én és szeptember 15-én. Ebből az következik, hogy amit szeptember 15-én beszedünk adót, azzal nemcsak december 31-ig, hanem tulajdonképpen a következő év március 15-ig kellene eljutnunk

– emelte ki a politikus. Kiss Ambrus hozzátette, a következő, két hét múlva esedékes időpontban 120 milliárd forint körüli bevételre számít a főváros, ebből az összegből, illetve a folyószámla-hitelkeretből kell az alapvető szolgáltatásokat működtetni március 15-ig.