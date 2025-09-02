Rendkívüli

Kiderült: politikai hangulatkeltés a főváros csőddel való riogatása

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter lerántotta a leplet a hazugságról.

Gábor Márton
2025. 09. 02. 10:48
Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs) Fotó: (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Megmondtuk előre, senki sem állhat a törvények és a jogszabályok felett, a szolidaritási hozzájárulást mindenkinek meg kell fizetnie – írta bejegyzésében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. 

Bebizonyosodott, hogy Karácsony Gergely és a főváros részéről csak politikai hangulatkeltés és időhúzás zajlott. Ennek most a bíróság döntése értelmében vége! A Magyar Államkincstár a tegnapi napon vette kézhez a Fővárosi Ítélőtábla másodfokú jogerős döntését. Az ítélőtábla a fővárosi önkormányzat azonnali jogvédelem iránti kérelmét elutasította és megállapította, hogy azonnali jogvédelem vizsgálata során az állított sérelemnek ténylegesen fenn kell állnia, az nem lehet hipotetikus

– jelentette ki Nagy Márton. Hozzátette, az ítélet szerint az azonnali jogvédelem elrendelése megalapozatlan volt, ezért a fővárosi önkormányzat kérelmét elutasította.

A gazdagabb települések által fizetett szolidaritási hozzájárulás ugyanis nagy segítséget jelent a szegényebb önkormányzatok számára. Ez így igazságos, hiszen a gazdagabb települések az elmúlt években több száz milliárd forintnyi támogatást kaptak beruházásaikhoz, fejlesztéseikhez. A jogszabályokat mindenkinek be kell tartania – Budapestnek is!

– zárta a bejegyzését a politikus. 

Mint ismert, szeptember 1-jével, a hétfői nappal megszűnt a jogvédelem, amit a fővárosi önkormányzat kapott a Fővárosi Törvényszéktől azt követően, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) szolidaritási hozzájárulás címszó alatt inkasszózott több mint tíz milliárd forintot a főváros számlájáról. A törvényszék még júniusban úgy határozott, hogy a MÁK nem vonhatja le a főváros számlájáról a 2025. május, június, július és augusztus hónapra vonatkozó szolidaritási hozzájárulást. A jogvédelemről hozott bírósági döntés után a kormány és a főváros egyeztetni kezdett, aminek részeként megkezdődött Budapest átvilágítása is, azonban a tárgyalások a nyár közepére holtpontra jutottak. 

Az üggyel kapcsolatban korábban nyilatkozott a lapunknak Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A politikus közölte, 

júniusban volt utoljára tárgyalási forduló, aminek tartalma mindenki számára ismert, hiszen a felek kommunikáltak róla. Azt követően semmilyen újabb tárgyalásra nem került sor.

Kiemelte, ezzel párhuzamosan folyik a Navracsics Tibor miniszter által felkért átvilágítási szakértőnek a munkája, amely tudomásuk szerint a bekérés időszakában tart. 

Továbbra is az az álláspontunk, hogy a kormánnyal való megállapodásnak nem alternatívája az, hogy a bírói úton megpróbáljuk készíteni továbbra is az azonnali jogvédelmet. Abban az esetben, ha nincsen a kormánnyal megállapodás, akkor nyilván ez az út marad nekünk, ez az intézkedési tervünk része

– emelte ki a főigazgató, aki szerint nem biztonságos megoldás, hogy egy háromfős bírói tanács kezébe kerül a főváros közszolgáltatásainak a finanszírozásának biztosítása. 

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: Hatlaczki Balázs)

