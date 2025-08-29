Megrekedtek a főváros és a kormány közti tárgyalások

– Júniusban volt utoljára tárgyalási forduló, aminek tartalma mindenki számára ismert, hiszen a felek kommunikáltak róla. Azt követően semmilyen újabb tárgyalásra nem került sor – mondta el lapunknak Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója.

Fotó: Polyák Attila

Kiemelte, ezzel párhuzamosan folyik a Navracsics Tibor miniszter által felkért átvilágítási szakértőnek a munkája, amely tudomásuk szerint a bekérés időszakában tart.

Az utolsó információk arról szóltak, hogy július végén a kormányülésen majd tárgyalni fognak a főváros és a kormány közti megállapodásról, utána pedig lehet érdemben folytatni az egyeztetéseket. Ez nem történt meg, a tárgyalások pedig nem folytatódtak

– jelentette ki a politikus. Arra a kérdésre válaszolva, hogy szeptember 1-ig, vagyis az azonnali jogvédelem lejártáig sikerül-e megegyezni a kormánnyal, Kiss Ambrus kiemelte, a főváros részéről nyitottak egy újabb tárgyalási fordulóra.

Készen állunk hétvégén is a tárgyalásra. A tárgyaláshoz azonban két tárgyalófél kell meg tárgyalóasztal. Mi a tárgyalóasztalt tudjuk biztosítani, meg az egyik felet, a másik felet, azt nyilván a kormánynak kell. Szeptember elsején valóban lejár az azonnali jogvédelem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szeptember elsején be lehet szedni visszamenőlegesen a szolidaritási hozzájárulást

– jelentette ki Kiss Ambrus. Hozzátette, ugyanakkor szeptembertől kezdve megnyílik a lehetőség a szolidaritási hozzájárulás további részleteinek levonására, amennyiben a főváros nem kér, vagy pedig nem kap az őszi hónapokra azonnali jogvédelmet.

Továbbra is az az álláspontunk, hogy a kormánnyal való megállapodásnak nem alternatívája az, hogy a bírói úton megpróbáljuk készíteni továbbra is az azonnali jogvédelmet. Abban az esetben, ha nincsen a kormánnyal megállapodás, akkor nyilván ez az út marad nekünk, ez az intézkedési tervünk része

– emelte ki a főigazgató, aki szerint nem biztonságos megoldás, hogy egy háromfős bírói tanács kezébe kerül a főváros közszolgáltatásainak a finanszírozásának biztosítása.