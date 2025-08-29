Kiss AmbrusMagyar Államkincstárjogvédelem

Megrekedtek a főváros és a kormány közti tárgyalások

A fővárosnak ügyelnie kell arra is, hogy a jogszabályoknak megfelelően a következő pénzügyi évre nem vihet át tartozásokat.

Gábor Márton
2025. 08. 29. 16:18
– Júniusban volt utoljára tárgyalási forduló, aminek tartalma mindenki számára ismert, hiszen a felek kommunikáltak róla. Azt követően semmilyen újabb tárgyalásra nem került sor – mondta el lapunknak Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. 

Kiemelte, ezzel párhuzamosan folyik a Navracsics Tibor miniszter által felkért átvilágítási szakértőnek a munkája, amely tudomásuk szerint a bekérés időszakában tart. 

Az utolsó információk arról szóltak, hogy július végén a kormányülésen majd tárgyalni fognak a főváros és a kormány közti megállapodásról, utána pedig lehet érdemben folytatni az egyeztetéseket. Ez nem történt meg, a tárgyalások pedig nem folytatódtak

– jelentette ki a politikus. Arra a kérdésre válaszolva, hogy szeptember 1-ig, vagyis az azonnali jogvédelem lejártáig sikerül-e megegyezni a kormánnyal, Kiss Ambrus kiemelte, a főváros részéről nyitottak egy újabb tárgyalási fordulóra. 

Készen állunk hétvégén is a tárgyalásra. A tárgyaláshoz azonban két tárgyalófél kell meg tárgyalóasztal. Mi a tárgyalóasztalt tudjuk biztosítani, meg az egyik felet, a másik felet, azt nyilván a kormánynak kell. Szeptember elsején valóban lejár az azonnali jogvédelem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy szeptember elsején be lehet szedni visszamenőlegesen a szolidaritási hozzájárulást

– jelentette ki Kiss Ambrus. Hozzátette, ugyanakkor szeptembertől kezdve megnyílik a lehetőség a szolidaritási hozzájárulás további részleteinek levonására, amennyiben a főváros nem kér, vagy pedig nem kap az őszi hónapokra azonnali jogvédelmet. 

Továbbra is az az álláspontunk, hogy a kormánnyal való megállapodásnak nem alternatívája az, hogy a bírói úton megpróbáljuk készíteni továbbra is az azonnali jogvédelmet. Abban az esetben, ha nincsen a kormánnyal megállapodás, akkor nyilván ez az út marad nekünk, ez az intézkedési tervünk része

– emelte ki a főigazgató, aki szerint nem biztonságos megoldás, hogy egy háromfős bírói tanács kezébe kerül a főváros közszolgáltatásainak a finanszírozásának biztosítása. 

Lapunk kérdésére válaszolva, miszerint mikor érkezik az iparűzési adó következő részlete, Kiss Ambrus elmondta, a fővárosnak nagyobb bevétele szeptember 15-én lesz az iparűzési adóból. 

Ugye, a március 15-e és a szeptember 15-e az egy úgynevezett előlegbefizetési időpont, május 31. pedig az elszámolás, a bevallás időpontja

– jelentette ki a politikus. Kiss Ambrus kiemelte, a fővárosnak ügyelnie kell arra is, hogy a jogszabályoknak megfelelően a következő pénzügyi évre nem vihet át tartozásokat, vagyis a fővárosi önkormányzat folyószámlája nem lehet minuszban az év utolsó napján. 

Mint ismert, szeptember 1-jével, azaz jövő hétfővel megszűnik a jogvédelem, amit a fővárosi önkormányzat kapott a Fővárosi Törvényszéktől azt követően, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) szolidaritási hozzájárulás címszó alatt inkasszózott több mint tízmilliárd forintot a főváros számlájáról. A törvényszék még júniusban úgy határozott, hogy a MÁK nem vonhatja le a főváros számlájáról a 2025. május, június, július és augusztus hónapra vonatkozó szolidaritási hozzájárulást.

A védett időszak utolsó napja e hét vasárnap, hogy ezután mi lesz, még nem tudni. Bár a jogvédelemről hozott bírósági döntés után a kormány és a főváros egyeztetni kezdett, aminek keretében megkezdődött Budapest átvilágítása is.

Borítókép: Fővárosi Közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balász)

