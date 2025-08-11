Kiss AmbrusMagyar Államkincstárjogvédelem

Továbbra sincs eredményük a kormány és a főváros közötti tárgyalásoknak

Kiss Ambrus a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva elmondta, egyelőre a főváros pénzügyi átvilágításának és a kormány, illetve a főváros közötti tárgyalásoknak sincs eredményük.

Gábor Márton
2025. 08. 11. 11:56
Borítókép: Fővárosi közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balász) Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: fotó: Hatlaczki Balázs
Mostanáig két tárgyalási forduló volt, ezt követően pedig abban maradtunk, hogy a kormány jelentkezik, amint kidolgozta azt a javaslatot, amivel megoldaná ezt a problémát – mondta el a Magyar Nemzetnek Kiss Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kiemelte, ezzel párhuzamosan folyik a Navracsics Tibor miniszter által felkért átvilágítási szakértőnek a munkája, amely tudomásuk szerint a bekérés időszakában tart. 

Eredménnyel nem szolgálhatunk egyelőre, miközben ketyeg az óra

– jelentette ki a politikus. A főváros pénzügyi átvilágításával kapcsolatban Kiss Ambrus kiemelte, miután nem a főváros a megbízó, nem ők fizetik az átvilágítást, így arról sincs információjuk, hogy ennek mikorra lesz konkrét eredménye. Azzal kapcsolatban, hogy szükség lesz a Fővárosi Közgyűlés összehívására még augusztusban, a főigazgató elmondta, 

a kérdés nem az, hogy kell-e közgyűlés, mert nagyon kellene, hanem hogy van-e értelme. Ha a kormánnyal sikerül megállapodni, akkor nyilván ennek megfelelően a közgyűlést össze kell hívni, és meg kell hozni az ehhez szükséges döntéseket. Amíg nincs eredménye a tárgyalásoknak, addig nincs is értelme összehívni a közgyűlést.

Kiss Ambrus kiemelte, hogyha az a nem várt esemény áll elő, hogy be kell fizetnie a fővárosnak a teljes szolidaritási hozzájárulást, az egy ötvenmilliárd forintos gondot okoz likviditási szempontból a költségvetésben. 

Ezt vagy kormányzati megállapodással, vagy pedig bírósági úton lehet megoldani. Bírósági úton nyilván az egyik lehetséges mód a perek megnyerése, ennek időben nem tudom, hogy mennyi realitása van, a másik út pedig az azonnali jogvédelem kérése. Azt gondoljuk, hogy a közszolgáltatások stabil és kiszámítható működtetése nem függhet a bírói úttól, csak egy kormány és főváros közötti megállapodástól

– jelentette ki Kiss Ambrus. Mint ismert, a Fővárosi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma még június közepén adott helyt a Fővárosi Önkormányzat azonnali jogvédelemre irányuló kérelmének. Ennek értelmében a Magyar Államkincstár (MÁK) nem vonhatja le a főváros számlájáról a 2025. május, június, július és augusztus hónapra vonatkozó szolidaritási hozzájárulást. Ezen felül a MÁK-nak ki kell fizetnie a főváros számára tízmilliárd forintot és annak 2025. május 29-től a teljesítés napjáig számított kamatát. A jogvédelem szeptember végén jár le, addig kell a kormánynak és a fővárosnak megegyeznie arról, miként kerülhető el Budapest csődje.

Borítókép: Fővárosi közgyűlés (Fotó: Hatlaczki Balász)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

