Folytatná a pénzszórást a Tisza Párt a fővárosban

Az átlagpolgárok számára rendkívül jól csengő előterjesztésekkel rukkolt elő a Tisza Párt a szerdán tartandó közgyűlésre. A politikusok négy előterjesztést is beadtak, amelyek homlokzati felújításokról, mikromobilitási eszközök ittas személy általi használatáról, véradás népszerűsítéséről és a Kelenföldi pályaudvar kitakarításáról szólnak. A képviselők pusztán egy dolgot nem vesznek számításba.

Ez pedig az, hogy a fővárosnak jelenleg mindössze 33 milliárd forint van a számláján, amelyből üzemeltetni kellene Budapestet.

A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)

A képviselők ezt a pénz ugyanakkor a közszolgáltatások fenntartása helyett populista tervek kidolgozására és megvalósítására költenék. Ennek egyik eleme Balogh Balázs képviselő előterjesztése, amelyben homlokzatfelújítási programot indítana egy városkép-megújítási alap létrehozásával. Mint ismert, a fővárosnak 2019 előtt több olyan programja is volt, amelyek a társasházak felújítását támogatta, azonban a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat pénzhiányra hivatkozva megszüntette azokat.

Időközben azonban a főváros még rosszabb anyagi helyzetbe került, így nem világos, hogy miből finanszíroznának egy ilyen programot.

Szintén komoly összegeket emésztene fel Porcher Áron tiszás képviselő terve, aki láthatólag feltalálta a spanyolviaszt és a mikromobilitási eszközök használatát akarja megakadályozni az ittas személyek esetében. A javaslat szerint a „sharing” rendszerű mikromobilitási eszközökhöz tartozó appokba a képviselő 15–20 másodperces reakciótesztet integrálna. Mindezt úgy tenné, hogy a fővárosban működő szolgáltatók közül mindössze egy van a főváros tulajdonában, a változás ugyanakkor mindegyik vállalkozást érintené.

A javaslatot a képviselő annak ellenére terjesztette be, hogy jelenleg jogszabály eleve tiltja a szóban forgó eszközök ittas vezetését. Az elektromos rollernél vagy e-kerékpárnál ugyanúgy kezelik az ittas vezetést, mint segédmotoros-kerékpárok vagy autók esetében. Tehát ha alkoholszint kimutatható, vezetői engedélytől függetlenül felelősségre vonható a jármű sofőrje.