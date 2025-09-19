Karácsony GergelytársasházKelenföldi pályaudvarhomlokzatMagyar Péter

Folytatná a pénzszórást a Tisza Párt a fővárosban

A BKV buszainak karbantartására nem, de homlokzatok felújítására, és a kelenföldi pályaudvar környékének kitakarítására van pénz a tiszás képviselők szerint. Miközben a főváros a csőd felé robog, Magyar Péter emberei olyan javaslatokat tesznek a közgyűlés asztalára, amely tovább súlyosbítaná a helyzetet.

Gábor Márton
2025. 09. 19. 13:31
Kínos tévedés Pápán Fotó: Mirkó István Forrás: MI
Az átlagpolgárok számára rendkívül jól csengő előterjesztésekkel rukkolt elő a Tisza Párt a szerdán tartandó közgyűlésre. A politikusok négy előterjesztést is beadtak, amelyek homlokzati felújításokról, mikromobilitási eszközök ittas személy általi használatáról, véradás népszerűsítéséről és a Kelenföldi pályaudvar kitakarításáról szólnak. A képviselők pusztán egy dolgot nem vesznek számításba. 

Ez pedig az, hogy a fővárosnak jelenleg mindössze 33 milliárd forint van a számláján, amelyből üzemeltetni kellene Budapestet. 

Borítókép: A Tisza párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)
A Tisza Párt fővárosi frakciója (Forrás: Facebook)

A képviselők ezt a pénz ugyanakkor a közszolgáltatások fenntartása helyett populista tervek kidolgozására és megvalósítására költenék. Ennek egyik eleme Balogh Balázs képviselő előterjesztése, amelyben homlokzatfelújítási programot indítana egy városkép-megújítási alap létrehozásával. Mint ismert, a fővárosnak 2019 előtt több olyan programja is volt, amelyek a társasházak felújítását támogatta, azonban a Karácsony Gergely vezette fővárosi önkormányzat pénzhiányra hivatkozva megszüntette azokat. 

Időközben azonban a főváros még rosszabb anyagi helyzetbe került, így nem világos, hogy miből finanszíroznának egy ilyen programot. 

Szintén komoly összegeket emésztene fel Porcher Áron tiszás képviselő terve, aki láthatólag feltalálta a spanyolviaszt és a mikromobilitási eszközök használatát akarja megakadályozni az ittas személyek esetében. A javaslat szerint a „sharing” rendszerű mikromobilitási eszközökhöz tartozó appokba a képviselő 15–20 másodperces reakciótesztet integrálna. Mindezt úgy tenné, hogy a fővárosban működő szolgáltatók közül mindössze egy van a főváros tulajdonában, a változás ugyanakkor mindegyik vállalkozást érintené. 

A javaslatot a képviselő annak ellenére terjesztette be, hogy jelenleg jogszabály eleve tiltja a szóban forgó eszközök ittas vezetését. Az elektromos rollernél vagy e-kerékpárnál ugyanúgy kezelik az ittas vezetést, mint segédmotoros-kerékpárok vagy autók esetében. Tehát ha alkoholszint kimutatható, vezetői engedélytől függetlenül felelősségre vonható a jármű sofőrje.

Barna Judit Annamária, a viselkedésével talán legtöbb port kavaró tiszás képviselő pedig cselekvési tervet készíttetne Karácsony Gergellyel a Kelenföldi pályaudvaron található, a fővárost érintő terület- és épületrészek esztétikai jellegű felújítására. Mindezt úgy, hogy a terület döntő többsége a MÁV-csoport kezelésében áll, a fővárosi tulajdonú területeket pedig a 4-es metró megépítésekor teljesen felújították, azonban azok állapota a karbantartás és a takarítás hiányában folyamatosan romlik. 

Mindeközben a főváros csődhelyzete mellett a Fidesz több javaslatot is benyújtott annak érekében, hogy a város működőképes maradhasson. Ennek részeként javasolják, hogy Karácsony Gergely soha többé ne fenyegetőzzön a közösségi közlekedés önhatalmú leállításával. Mindemellett a Fidesz javaslatot tesz arra is, hogy a városvezetés tárgyaljon újra minden forrásfelhasználási tervet, és biztosítsa, hogy a Petőfi-híd felújítása elsőbbséget élvezzen a kevésbé sürgető beruházásokkal szemben.

Emellett a frakció Budapest dolgozóival kapcsolatban is egy állásfoglalásra készük. Ennek részeként rögzítenék a költségvetésben a bérek megőrzését és a munkakörülmények javítását.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

