Orbán Viktor keményen odaszólt Ruszin-Szendi Romulusznak + videó

Ismét megosztott néhány gondolatot Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési botrányáról a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth rádióban hangsúlyozta: nagyon helyes, hogy a rendőrség szabálysértési elkészítő eljárást indított.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 11:05
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
– Hogyha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem például ágyúval kéne járnom – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök a Kossuth rádióban adott interjújából töltött fel egy rövid jelenetet, amelyben rámutatott: „ha magától valakinek nincs annyi esze, hogy belássa, hogyha közéletbe lép, közszereplést vállal, emberek közé megy, akkor nem hordhat magával fegyvert”.

Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon (Forrás: Videa)

Mert ugyan mit fog vele csinálni? Előkapja és lövöldöz? Ez lehetetlen. Valakinek nincs magától ennyi esze? Nagyon helyes, hogy a hatóság emlékezteti arra, hogy ilyen nincs, ez nem lehetséges

– mondta.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, és vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)


