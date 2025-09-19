Orbán Viktor keményen odaszólt Ruszin-Szendi Romulusznak + videó

– Hogyha a politikusok azért akarnak fegyvert hordani, mert fenyegetik őket, akkor nekem például ágyúval kéne járnom – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök a Kossuth rádióban adott interjújából töltött fel egy rövid jelenetet, amelyben rámutatott: „ha magától valakinek nincs annyi esze, hogy belássa, hogyha közéletbe lép, közszereplést vállal, emberek közé megy, akkor nem hordhat magával fegyvert”.
Mert ugyan mit fog vele csinálni? Előkapja és lövöldöz? Ez lehetetlen. Valakinek nincs magától ennyi esze? Nagyon helyes, hogy a hatóság emlékezteti arra, hogy ilyen nincs, ez nem lehetséges
– mondta.
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. A rendőrség közleménye szerint a Tisza Párt szeghalmi fórumán történtekkel kapcsolatosan több feljelentés érkezett. A Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást indított, és vizsgálja a történtek körülményeit. A folyamatban lévő eljárás részleteiről a rendőrség nem ad tájékoztatást.