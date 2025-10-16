Rendkívüli

Immár hivatalos: garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

Gyanúsítottként hallgatták ki Ruszin-Szendi Romuluszt – ezt a következtetést lehet levonni a hatóság Magyar Nemzetnek adott válaszából. A garázdaság miatt folyamatban lévő büntetőügy Ruszin-Szendi kötcsei lökdösődéséhez kapcsolódik.

2025. 10. 16.
Ruzin-Szendi Romulusz kötcsei lökdösődése Forrás: Hír TV
Garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatta ki csütörtökön a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romuluszt – derült ki a rendőrség lapunknak adott válaszából.

Mint megkeresésünkre írták, „a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak küldött megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy az említett ügyben a mai napon garázdaság vétség gyanúja miatt gyanúsított kihallgatás történt“. A gyanúsított nem lehet más, mint Magyar Péter honvédelmi szakértője, akit még Tényi István jelentett fel.

Kiborult a kérdésen, erőszakkal válaszolt

Az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről

Magyar mellébeszélt

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. Ez azonban finoman szólva is ferdítés. 

 

