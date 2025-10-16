Ruszin-Szendi RomuluszKaposvárTisza Párt

Ruszin-Szendi Romulusz elismerte, büntetőügyben hallgatta ki őt a rendőrség

Elismerte a Facebookon Ruszin-Szendi Romulusz, hogy büntetőeljárásban hallgatta meg őt csütörtökön a rendőrség. Az ügy nem lehet más, mint a kötcsei balhéja kapcsán, garázdaság gyanújával indult nyomozás.

2025. 10. 16. 16:25
Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Melinda Czinege
Büntetőügyben hallgatták meg csütörtökön a rendőrségen Ruszin-Szendi Romuluszt – ezt lényegében a volt vezérkari főnök ismerte el Facebook-posztjában.

Magyar Péter honvédelmi szakértőjét a Hír TV riportere próbálta megszólaltatni, mielőtt ügyvédjével bement volna a Kaposváron a rendőrség épületébe. Ez két dolgot jelenthet, Ruszin-Szendit vagy tanúként vagy gyanúsítottként hallgatták ki. Utóbbi a valószínűbb. Az ügy pedig nem lehet más, mint az a garázdaság miatt a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon zajló eljárás, ami a kötcsei lökdösődése kapcsán, Tényi István feljelentése alapján indult.

Ruszin-Szendi begurult, amikor kérdezni próbálták

Ismert, Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. 

„Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél én kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. És amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem” – idézte fel az esetet később Móna Márk. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről

Magyar szerint csak megölelték egymást

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. Ez azonban finoman szólva is ferdítés. 

