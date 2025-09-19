Orbán Viktor a Tisza-adóról: A kommunisták találták ki a progresszív adózást

– A progresszív adóról nem akarok sokat beszélni, legyen elég annyi, hogy a kommunisták találták ki. Minden progresszív adó tele van stiklikkel, visszaélésre ad okot, kipróbáltuk már azt is, amit a Tisza képvisel, és azt is, amit a polgári rendszer képvisel, a családbarát formulát – véleményezte Orbán Viktor a Tisza-adót. A Kossuth rádiónak adott interjúban a miniszterelnök kifejtette, az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, mert akkor kevesebb adót kell fizetni.

– Tízszer többet keresel, tízszer többet fizetsz – mutatott rá.

A miniszterelnök megjegyezte, van egy bizalmi kérdés is a Tisza Párttal kapcsolatban, vagyis, hogy ki mit akar, ki mit vall be. – Kérdés, hogy a választás tárgyának vagy a választás alanyának tekintjük-e a szavazókat – utalt Orbán Viktor arra, hogy a Tisza Párt szakpolitikusai korábban arról beszéltek, addig, amíg nem nyernek választást, sok mindenről nem lehet beszélni, a választás után viszont mindent lehet.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)

A nemzeti konzultáció tétje, hogy a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat választjuk

A kormányfő szerint a demokratikus politikában az ember ki van téve a közvélemény nyomásának. Ő hisz abban, hogy a nemzeti konzultációk mind segítenek abban, hogy a fontos kérdések felszínre kerüljenek. Emlékeztetett, hogy a Tisza-adó a pedagógusoknak 374 ezer, az ápolóknak 280 ezer, a rendőröknek 154 ezer, a katonáknak 476 ezer, az orvosoknak pedig 3,172 millió forint többletadóval járna évente, ha Magyar Péterék kormányra kerülnek.

Szerinte ez már komolyan tudja érinteni a családok pénzügyi helyzetét szerinte. Kijelentette,

ő nem egyéneket, hanem családokat lát itt, ezért a kormány nem az alanyi jogon járó családi pótlékot emeli, hanem bevezetett egy másfajta családtámogatási rendszert.

A miniszterelnök korábban kifejtette, miért fontos és mi a tétje a hamarosan induló nemzeti konzultációnak. – Mert mi végre szoktunk nemzeti konzultációt indítani? – tette fel a kérdés, majd rámutatott:

Azért indították a nemzeti konzultációt, mert létre akartak hozni egymillió munkahelyet. Az ellenfeleik azt mondták ez hülyeség és lehetetlen, az emberek viszont velük voltak, ők pedig megcsinálták.

Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes csed és gyed, szja-mentesség a három-, majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény

– hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormányfő szerint a nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat választjuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat – jelezte a miniszterelnök. Hozzátette: ha az emberek velük lesznek, akkor megint meg fogják csinálni.