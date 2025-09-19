miniszterelnökMagyar PéterékOrbán ViktorTisza-adónemzeti konzultáció

Orbán Viktor a Tisza-adóról: A kommunisták találták ki a progresszív adózást

A miniszterelnök szerint nem mindegy, hogy a választás tárgyának vagy a választás alanyának tekintjük-e a szavazókat.

Munkatársunktól
2025. 09. 19. 10:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A progresszív adóról nem akarok sokat beszélni, legyen elég annyi, hogy a kommunisták találták ki. Minden progresszív adó tele van stiklikkel, visszaélésre ad okot, kipróbáltuk már azt is, amit a Tisza képvisel, és azt is, amit a polgári rendszer képvisel, a családbarát formulát – véleményezte Orbán Viktor a Tisza-adót. A Kossuth rádiónak adott interjúban a miniszterelnök kifejtette, az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, mert akkor kevesebb adót kell fizetni.

– Tízszer többet keresel, tízszer többet fizetsz – mutatott rá.

A miniszterelnök megjegyezte, van egy bizalmi kérdés is a Tisza Párttal kapcsolatban, vagyis, hogy ki mit akar, ki mit vall be. – Kérdés, hogy a választás tárgyának vagy a választás alanyának tekintjük-e a szavazókat – utalt Orbán Viktor arra, hogy a Tisza Párt szakpolitikusai korábban arról beszéltek, addig, amíg nem nyernek választást, sok mindenről nem lehet beszélni, a választás után viszont mindent lehet.

Orbán Viktor, migráció
Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió műsorában (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)

A nemzeti konzultáció tétje, hogy a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat választjuk

A kormányfő szerint a demokratikus politikában az ember ki van téve a közvélemény nyomásának. Ő hisz abban, hogy a nemzeti konzultációk mind segítenek abban, hogy a fontos kérdések felszínre kerüljenek. Emlékeztetett, hogy a Tisza-adó a pedagógusoknak 374 ezer, az ápolóknak 280 ezer, a rendőröknek 154 ezer, a katonáknak 476 ezer, az orvosoknak pedig 3,172 millió forint többletadóval járna évente, ha Magyar Péterék kormányra kerülnek.

Szerinte ez már komolyan tudja érinteni a családok pénzügyi helyzetét szerinte. Kijelentette,

ő nem egyéneket, hanem családokat lát itt, ezért a kormány nem az alanyi jogon járó családi pótlékot emeli, hanem bevezetett egy másfajta családtámogatási rendszert.

A miniszterelnök korábban kifejtette, miért fontos és mi a tétje a hamarosan induló nemzeti konzultációnak. –  Mert mi végre szoktunk nemzeti konzultációt indítani? – tette fel a kérdés, majd rámutatott:

Azért indították a nemzeti konzultációt, mert létre akartak hozni egymillió munkahelyet. Az ellenfeleik azt mondták ez hülyeség és lehetetlen, az emberek viszont velük voltak, ők pedig megcsinálták.

Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes csed és gyed, szja-mentesség a három-, majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény

– hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormányfő szerint a nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat választjuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat – jelezte a miniszterelnök. Hozzátette: ha az emberek velük lesznek, akkor megint meg fogják csinálni. 

A kormányfő arra is rámutatott, hogy amíg a kormány a magyarok bizalmát hordozza, addig a Tisza Párt egy pisztolyt a zsebükben, majd tisztázta, a magyar közéletben nincs helye fegyvernek.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Orbán Viktor: A barátság a politikában is számít

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu