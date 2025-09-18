Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártMagyar Péter

A rendőrség visszavonhatta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét

A rendőrség visszavonhatta Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök fegyverviselési engedélyét – értesült az ATV rendőrségi forrásokból. Bár hivatalosan ezt még nem erősítették meg, a Magyar Nemzet is érdeklődött az Országos Rendőr-főkapitányságnál. Ruszin-Szendi a Facebookon azt írta, két rendőr jelent meg nála, és lefoglalták a fegyverét. A baloldali HVG-nek nyilatkozó ügyvéd szerint a gyülekezési jogról szóló törvény szerint egy gyűlésen senki sem jelenhet meg úgy, hogy fegyver van nála.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 16:59
Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Melinda Czinege
A rendőrség visszavonta Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök fegyverviselési engedélyét – írta meg az Atv rendőrségi forrásokból. Ezt más hivatalos forrásból egyelőre nem erősítették meg. A Magyar Nemzet ugyan megkereste az Országos Rendőr-főkapitányságot, de azt mondták, hogy a hivatalos közleményükön túl a vizsgálat lezárultáig nem adnak további tájékoztatást.  

A kabát alatt dudorodik valami Magyar Péter mellett álló Ruszin-Szendinél
A kabát alatt dudorodik valami a Magyar Péter mellett álló Ruszin-Szendinél

Ahogyan azt lapunk megírta, Ruszin-Szendi a Facebookon azt írta, két rendőr jelent meg nála, mivel eljárást indítottak ellene, és egy határozatot mutattak, hogy le kell foglalniuk a fegyverét. Magyar Péter embere szerint semmilyen jogszabályt nem sértett, rendelkezik a szükséges engedéllyel, és azt állította, hogy nincs takargatnivalója. 

Ruszin-Szendi végül átadta a fegyvert a rendőröknek. 

Majd azt pufogtatta, hogy megpróbálják fenyegetni, zsarolni és elhallgattatni a Tisza Párt közösségének a tagjait, és a miniszterelnököt vádolta azzal, hogy gyűlöletet generál. Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, egy videófelvétel alapján úgy tűnik, hogy Magyar Péter embere kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben szeretetországról papolt a hallgatóságnak. Magyar Péter azóta már beismerte: valóban fegyver volt a vezérkari főnöknél. 

Ruszin-Szendi Romulusz, Gulyás Gergely
Ruszin-Szendi Romulusz felfegyverkezve tart lakossági fórumot Fotó: Képernyőfotó

Tegnap olyan fotókat is posztoltunk, amelyeken úgy tűnik: a volt vezérkari főnök Magyar Péter mellett is jelent meg már felfegyverkezve. A HVG-nek nyilatkozó ügyvéd szerint a gyülekezési jogról szóló törvény szerint egy gyűlésen senki sem jelenhet meg úgy, hogy fegyver van nála.

 

Ruszinnak viszket a tenyere, ki is van rá képezve

A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig arról beszélt:

Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. […] Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.

Magyar Péter és Ruszin-Szendi előszeretettel prédikálnak a szeretetországról, amit állítólag ők hoznának el nekünk, miközben árad belőlük az arrogancia, az erőszak. Rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és szinte lincshangulatig szítják az indulatokat.

Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött: 

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Czinege Melinda)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

