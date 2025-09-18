Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Ruszin-Szendi Romuluszfegyverviseléspisztoly

Nem lehet hülye gyerek módjára éles lőfegyverrel mászkálni – figyelmeztet Kocsis Máté

Az erődemonstrációt minden bizonnyal nem most kezdhette Ruszin-Szendi Romulusz. Pedig nagy hasa rendesen zavarta a szolgálati fegyver hordása közben, mégis csak erőltette.

2025. 09. 18. 13:59
Ruszin-Szendi Romulusz
Forrás: Képernyőkép
– Nincs szükség lőfegyverrel lakossági fórumozó tiszás bohócokra! Ez egy komoly ügy – jelentette ki Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője rámutatott, hogy Magyar Péter annyira „idegbe jött” Ruszin-Szendi fegyverbotrányától, hogy tízpercenként tesz ki hisztérikus posztokat az ügyben, pedig a rendőrség csak annyit tett, amit minden ilyen esetben meg kell tennie. Szabálysértési eljárás. Ennyi – tette hozzá. 

Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Képernyőkép

Ugyanis nem lehet hülye gyerek módjára éles lőfegyverrel bárhova mászkálni, még akkor sem, ha van rá engedélye

– hangsúlyozta a frakcióvezető. Hozzátette: szóval semmi szükség a forradalmi hevületű, „el a kezekkel” kezdetű nyavalygásokra Magyar Péter részéről. A mondat legfeljebb úgy hangozna helyesen, hogy „el a kezekkel a lőfegyverektől, Romulusz!” – jegyezte meg.

Mellékesen szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy Ruszin-Szendi fegyverviselése olyannyira állandó és folyamatos volt, hogy baráti vacsorákra is azzal ment, sőt a belsős pletykák szerint a zsírleszívás »orvosi« indoklásában is az szerepelt, hogy a nagy has zavarja a szolgálati fegyver hordása közben

– emelte ki Kocsis Máté. Hozzátette: „szóval hagyjuk a könnyezős történeteket arról, hogy csak a fenyegetések miatt volt nála, alkalmilag. Mindig hordta, mindig jogellenesen. Mert ettől érezte magát menő csávónak.”


Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Képernyőfotó)

