Rendkívüli

Ruszin-Szendi Romulusz egy erőszakmániás hazaáruló

fegyverRuszin-Szendi Romuluszpisztoly

Ruszin-Szendi Romulusz tettére még nem volt példa

Az emberek joggal várják el, hogy biztonságban legyenek egy fórumon.

Magyar Nemzet
2025. 09. 18. 8:25
Forrás: Képernyőkép
– Ruszin-Szendi fegyveres lakossági fóruma érthető módon sokakban félelmet és felháborodást váltott ki – jelezte Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán. A budapesti Fidesz frakcióvezetője szerint érthető az aggodalom, mivel ilyen soha nem történt még Magyarországon: fegyveres politikusokra, pisztollyal kísért fórumokra nem volt még példa.

Ruszin-Szendi Romulusz
Fotó: Képernyőkép

Fegyvereknek, fenyegetéseknek, lökdösődésnek és így Ruszin-Szendinek sincs semmi keresnivalója a magyar közéletben

– jelentette ki a frakcióvezető. Hozzátette: az emberek joggal várják el, hogy biztonságban legyenek egy fórumon, a politikusoknak pedig kötelessége ezt garantálni.

Fideszes politikus nem fog fegyverrel az oldalán a magyarok elé állni, a rendezvényeiken mindenki biztonságban érezheti magát – jelentette ki. Majd rámutatott: ezt a példát és testtartást kell megőrizniük. Béke és higgadtság, érvek és igazság. Állítsuk meg az agressziót – tette hozzá.


Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Képernyőkép)

add-square Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyei

Fegyverrel a szeretetországban: Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt diktatúrát hozna Magyarországra

