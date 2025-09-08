Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártagresszióMagyar Péter

Meg lett a következménye Ruszin-Szendi Romulusz agresszív tettének

Magyar Péter bizalmasa nem bírta elviselni, hogy kérdéseket tett fel neki egy újságíró.

Magyar Nemzet
Forrás: Mandiner2025. 09. 08. 13:12
Forrás: YouTube
Folytatja a menekülést Magyar Péter köre, ezúttal azonban túl messzire ment egyikük. A Tisza Pártban szerepet vállaló politikusoktól és a baloldali párt körül ólálkodó emberektől már megszokott, hogy nem hajlandóak válaszolni olyan  kérdésekre, amelyek lerántanák a leplet a párt valódi terveiről. Most egy újságíró Ruszin-Szendi Romuluszt kérdezte volna a Tisza-adóról, amellyel a párt súlyos pénzeket venne el a dolgozó magyaroktól. Magyar Péter embere válaszadás helyett azonban inkább a fizikai erejével igyekezett megoldást találni a helyzetre.

20250514 Budapest Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjáráson. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Fotó: Hatlaczki Balázs

Ahogyan a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péter bizalmasa fellökte a Mandiner riporterét, miután a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni. Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

„Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a bűntetőjog szintjén is védelmezze a jog” – idézte a Mandiner Tényi Istvánt. Az ügyvéd leszögezte: 

Véleményem szerint ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét. A sajtó munkatársa nyilvános eseményről tudósított.

Mindezzel látványos kontrasztban van az, hogy Menczer Tamás ugyancsak Kötcsén kiállt az újságírók elé és válogatás nélkül – még a balliberális médiumok kérdésére is – válaszolt.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: YouTube)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

