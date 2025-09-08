Meg lett a következménye Ruszin-Szendi Romulusz agresszív tettének

Folytatja a menekülést Magyar Péter köre, ezúttal azonban túl messzire ment egyikük. A Tisza Pártban szerepet vállaló politikusoktól és a baloldali párt körül ólálkodó emberektől már megszokott, hogy nem hajlandóak válaszolni olyan kérdésekre, amelyek lerántanák a leplet a párt valódi terveiről. Most egy újságíró Ruszin-Szendi Romuluszt kérdezte volna a Tisza-adóról, amellyel a párt súlyos pénzeket venne el a dolgozó magyaroktól. Magyar Péter embere válaszadás helyett azonban inkább a fizikai erejével igyekezett megoldást találni a helyzetre.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Ahogyan a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péter bizalmasa fellökte a Mandiner riporterét, miután a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni. Az esettel kapcsolatban Tényi István ügyvéd bejelentést tett a rendőrségen ismeretlen elkövető ellen a 2012. évi C. törvény 339. § (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétség gyanúja miatt.

„Úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon szükség van arra, hogy a sajtó képviselőit, ha önmagukat nem tudják megvédeni, a bűntetőjog szintjén is védelmezze a jog” – idézte a Mandiner Tényi Istvánt. Az ügyvéd leszögezte:

Véleményem szerint ismeretlen elkövetőnek semmilyen indoka, oka nem volt arra, hogy így vezesse le a feszültségét. A sajtó munkatársa nyilvános eseményről tudósított.

Mindezzel látványos kontrasztban van az, hogy Menczer Tamás ugyancsak Kötcsén kiállt az újságírók elé és válogatás nélkül – még a balliberális médiumok kérdésére is – válaszolt.