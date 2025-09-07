Rendkívüli

Orbán Viktor Kötcsén bemutatta a győzelmi tervet 2026-ra

Menczer Tamást faggatta a balliberális sajtó a kötcsei piknik helyszínén

Nem fogadta meg Kocsis Máté tanácsát.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 15:40
Forrás: Facebook/Menczer Tamás
A balliberális sajtó húsz percen keresztül Menczer Tamást faggatta Kötcsén. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója keményen szembesítette a baloldali sajtót saját magukkal és az igazsággal. Minderről videót is megosztott a közösségi oldalán.

Kötcse, 2025. szeptember 7. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója nyilatkozik a sajtónak a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvénye, a Polgári Piknik helyszínén Kötcsén 2025. szeptember 7-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Menczer Tamás jelezte: Kocsis Máté azt tanácsolta neki, hogy ne beszéljen a baloldali médiával. A kommunikációs igazgató azonban mégis megtette, amit így magyarázott:

Mert vajszívem van.

Érdekes párhuzam, hogy míg Menczer Tamás készségesen válaszolt az újságírók kérdéseire, addig Magyar Péter bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz fellökött egy újságírót, aki kérdezni próbálta.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: Facebook/Menczer Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Odrobina Kristóf
Itt a bizonyíték, Magyar Péter külső segítséggel támad

Ők még nem tudják, hogy tavasszal úgy elcsúsznak az olajos földön, hogy a zsebekből kiesnek a mocskos eurók.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

