Menczer Tamást faggatta a balliberális sajtó a kötcsei piknik helyszínén

A balliberális sajtó húsz percen keresztül Menczer Tamást faggatta Kötcsén. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója keményen szembesítette a baloldali sajtót saját magukkal és az igazsággal. Minderről videót is megosztott a közösségi oldalán.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Menczer Tamás jelezte: Kocsis Máté azt tanácsolta neki, hogy ne beszéljen a baloldali médiával. A kommunikációs igazgató azonban mégis megtette, amit így magyarázott:

Mert vajszívem van.

Érdekes párhuzam, hogy míg Menczer Tamás készségesen válaszolt az újságírók kérdéseire, addig Magyar Péter bizalmasa, Ruszin-Szendi Romulusz fellökött egy újságírót, aki kérdezni próbálta.