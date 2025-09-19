Donald Trumpantifa mozgalomterrorszervezet

Magyarország is követné az amerikai példát, terrorszervezetnek nyilvánítaná a kormány az Antifa mozgalmat

Orbán Viktor üdvözölte Trump döntését, a miniszterelnök azt mondta, kezdeményezni fogja, hogy idehaza is tegyék ugyanezt.

Munkatársunktól
2025. 09. 19. 9:47
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Az Antifa mozgalom igenis egy terrorszervezet, idejöttek hozzánk is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek Brüsszelbe EP-képviselőnek és onnan oktatják Magyarországot a jogállamiságról – reagált Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjúban Donald Trump nemrégiben tett bejelentésére, miszerint az Antifa-szervezeteket terrorszervezeteknek minősíti.

A kormányfő közölte, örült az amerikai elnök döntésének és kezdeményezni fogja, hogy Magyarországon is tegyék ugyanezt.

Az antifa (az „antifasiszta” kifejezés rövidítése) az elmúlt években több erőszakos tüntetés és zavargás kapcsán került reflektorfénybe az Egyesült Államokban. Trump elnöksége idején is többször bírálta a csoportot, amely szerinte szélsőbaloldali anarchista mozgalom.

Az antifák Magyarországot sem kerülték el: a szélsőbaloldali anarchisták 2023 februárjában Budapesten több embert is brutálisan megtámadtak, válogatás nélkül ütve-rúgva azokat, akikről úgy vélték, hogy jobboldaliak.

A támadásokat előre kitervelten hajtották végre, az elkövetők egy része külföldről érkezett, hogy részt vegyen az erőszakos akciókban. Az eset óriási felháborodást keltett, és rávilágított az Antifa-hálózatok szervezettségére és veszélyességére.

Ilaria Salis olasz aktivista a budapesti bíróságon az antifa-támadásokkal kapcsolatos tárgyalás előtt (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A felelősségvállalás helyett: mentelmi jog és hiszti

A budapesti antifatámadások egyik német vádlottja, Simeon Ravi Trux eljárása jelenleg is folyamatba van, ám a bíróság előtt nem a brutális támadások miatti felelősségéről beszélt, hanem rendszerint arról panaszkodik, hogy Magyarország szerinte nem elég demokratikus, és a börtönben nem kapja meg a számára fontos vitaminokat. 

A magát nembinárisként definiáló vádlott még éhségsztrájkba is kezdett, a bíróságtól azt kérte, halasszák el a tárgyalását, mert nem érez elég erőt magában, ám kiderült, valójában szó sincs arról, hogy éhezne, csak nem ízlett neki a börtönkoszt, és a büfében vásárolt finomságai, mint a csokoládé, mogyoró vagy narancslé pedig elfogyott, a bv. büféjében elkölthető pénze is, így inkább nem evett.

Vezetőszáron Simeon Ravi Trux, aki éhségsztrájk gyanánt csokoládét és mogyorót evett (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Hamarosan döntés születhet arról is, hogy mi lesz Ilaria Salis sorsa,  aki a felelősségvállalás helyett eddig az Európai Parlamenti képviselősége mögé bújva élvezhette a mentelmi jogát, miközben súlyos testi sértés és a közösség tagjai elleni erőszak bűntettével vádolják.

Az olasz sajtó információi szerint az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) szeptember 23-án, kedden, 11 órakor szavaz Ilaria Salis szélsőbaloldali képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ez azt jelenti, hogy határozat születhet végre arról, hogy lefolytathassák az ellene indított bírósági tárgyalást Budapesten.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Orbán Viktor: A barátság a politikában is számít

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu