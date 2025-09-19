Magyarország is követné az amerikai példát, terrorszervezetnek nyilvánítaná a kormány az Antifa mozgalmat

– Az Antifa mozgalom igenis egy terrorszervezet, idejöttek hozzánk is, békés embereket az utcán megvertek, volt, akit félholtra vertek, majd elmentek Brüsszelbe EP-képviselőnek és onnan oktatják Magyarországot a jogállamiságról – reagált Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott interjúban Donald Trump nemrégiben tett bejelentésére, miszerint az Antifa-szervezeteket terrorszervezeteknek minősíti.

A kormányfő közölte, örült az amerikai elnök döntésének és kezdeményezni fogja, hogy Magyarországon is tegyék ugyanezt.

Az antifa (az „antifasiszta” kifejezés rövidítése) az elmúlt években több erőszakos tüntetés és zavargás kapcsán került reflektorfénybe az Egyesült Államokban. Trump elnöksége idején is többször bírálta a csoportot, amely szerinte szélsőbaloldali anarchista mozgalom.

Az antifák Magyarországot sem kerülték el: a szélsőbaloldali anarchisták 2023 februárjában Budapesten több embert is brutálisan megtámadtak, válogatás nélkül ütve-rúgva azokat, akikről úgy vélték, hogy jobboldaliak.

A támadásokat előre kitervelten hajtották végre, az elkövetők egy része külföldről érkezett, hogy részt vegyen az erőszakos akciókban. Az eset óriási felháborodást keltett, és rávilágított az Antifa-hálózatok szervezettségére és veszélyességére.

Ilaria Salis olasz aktivista a budapesti bíróságon az antifa-támadásokkal kapcsolatos tárgyalás előtt (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A felelősségvállalás helyett: mentelmi jog és hiszti

A budapesti antifatámadások egyik német vádlottja, Simeon Ravi Trux eljárása jelenleg is folyamatba van, ám a bíróság előtt nem a brutális támadások miatti felelősségéről beszélt, hanem rendszerint arról panaszkodik, hogy Magyarország szerinte nem elég demokratikus, és a börtönben nem kapja meg a számára fontos vitaminokat.

A magát nembinárisként definiáló vádlott még éhségsztrájkba is kezdett, a bíróságtól azt kérte, halasszák el a tárgyalását, mert nem érez elég erőt magában, ám kiderült, valójában szó sincs arról, hogy éhezne, csak nem ízlett neki a börtönkoszt, és a büfében vásárolt finomságai, mint a csokoládé, mogyoró vagy narancslé pedig elfogyott, a bv. büféjében elkölthető pénze is, így inkább nem evett.