Jövő héten szavaznak Ilaria Salis mentelmi jogáról

Ilaria Salist súlyos testi sértés és a közösség tagjai elleni erőszak bűntettével vádolják, amit 2023 februárjában egy szélsőbalos csoport tagjaként ártatlan járókelők ellen követett el a magyar fővárosban. A szavazás Adrian Vazquez Lazara spanyol képviselő által készített jelentés alapján történik majd, az azt követő hetekben pedig plenáris szavazás lesz.

Döntés születhet Ilaria Salis ügyében (Fotó: AFP)

Eredetileg június 4-én kellett volna döntésnek születnie a kérdésben. A zárt ajtók mögött tartott ülésen a baloldali, zöld, szocialista és liberális európai parlamenti képviselők nem tartották elegendőnek a magyar ügyészség indoklását a mentelmi jog megvonásához. Több képviselő is kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ilaria Salis tisztességes eljárásban részesülne Magyarországon.