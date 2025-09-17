Rendkívüli

Itt van Gulyás Gergely bejelentése: látható összeget kapnak kézhez novemberben a nyugdíjasok

Ilaria SalisEurópai Parlament Jogi BizottságaJURIszélsőbalos

Jövő héten szavaznak Ilaria Salis mentelmi jogáról

Az olasz sajtó információi szerint az Európai Parlament Jogi Bizottsága (JURI) szeptember 23-án, kedden, 11 órakor szavaz Ilaria Salis szélsőbaloldali képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről. Ez azt jelenti, hogy határozat születhet végre arról, hogy lefolytathassák az ellene indított bírósági tárgyalást Budapesten. 

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 09. 17. 16:34
Ilaria Salis, EP-képviselő (Fotó: AFP)
Ilaria Salis, EP-képviselő (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ilaria Salist súlyos testi sértés és a közösség tagjai elleni erőszak bűntettével vádolják, amit 2023 februárjában egy szélsőbalos csoport tagjaként ártatlan járókelők ellen követett el a magyar fővárosban. A szavazás Adrian Vazquez Lazara spanyol képviselő által készített jelentés alapján történik majd, az azt követő hetekben pedig plenáris szavazás lesz. 

Döntés születhet Ilaria Salis ügyében (Fotó: AFP)
Döntés születhet Ilaria Salis ügyében (Fotó: AFP)

Eredetileg június 4-én kellett volna döntésnek születnie a kérdésben. A zárt ajtók mögött tartott ülésen a baloldali, zöld, szocialista és liberális európai parlamenti képviselők nem tartották elegendőnek a magyar ügyészség indoklását a mentelmi jog megvonásához. Több képviselő is kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ilaria Salis tisztességes eljárásban részesülne Magyarországon. 

Ilaria Salis egyébként júniusban egy videóüzenetben megpróbált hatást gyakorolni képviselőtársaira, hogy ne vonják meg védelmi jogát. 

Több alkalommal állította, hogy Magyarországon politikai bosszú vár rá.

Még a per megkezdése előtt döntés született ügyében, valójában politikai üldözés áldozata. A baloldali pártok, a szocialistáktól a zöldeken át egyhangúlag elutasították a mentelmi jog visszavonására irányuló kérelmet. Ezért Salis mentelmi jogának felfüggesztéséhez jobbközép többségre lesz szükség, beleértve a néppártot, a patriótákat és a konzervatívokat. A mérleg nyelvét nagy valószínűséggel az Európai Néppárt politikusainak szavazata jelenti majd. 

Borítókép: Ilaria Salis EP-képviselő (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu