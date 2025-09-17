Román képviselők feljelentették Von der Leyent, bíróság elé állhat

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen rágalmazási pert indított egy román európai parlamenti képviselő, aki korábban bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene. Ez az újabb jogi lépés tovább mélyíti a feszültséget az Európai Unió vezetése és egyes jobboldali képviselők között. Brüsszel botrányt botrányra halmozó vezetője körül fogy a levegő.
Von der Leyen kérjen bocsánatot!
Gheorghe Piperea, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójának tagja azzal vádolja Von der Leyent, hogy a júliusi bizalmatlansági vita során személyesen megtámadta őt és társait, azt sugallva, hogy Oroszország utasításait követik. Piperea szerint az Európai Bizottság elnöke „Putyin barátainak", „szélsőségeseknek" és „összeesküvés-elméletek terjesztőinek" nevezte őket.