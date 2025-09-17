Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

Román képviselők feljelentették Von der Leyent, bíróság elé állhat

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen rágalmazási pert indított egy román európai parlamenti képviselő és több társa. A per hátterében a júliusi bizalmatlansági vita során elhangzott éles megjegyzések állnak, amelyekben Von der Leyen állítólag „Putyin barátainak" és „szélsőségeseknek" nevezte kritikusait. Az EB elnöke hamarosan újabb bizalmatlansági szavazással nézhet szembe.

Kozma Zoltán
2025. 09. 17. 9:18
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen rágalmazási pert indított egy román európai parlamenti képviselő, aki korábban bizalmatlansági indítványt nyújtott be ellene. Ez az újabb jogi lépés tovább mélyíti a feszültséget az Európai Unió vezetése és egyes jobboldali képviselők között. Brüsszel botrányt botrányra halmozó vezetője körül fogy a levegő.

von der Leyen
Magyar Péter gazdája, Manfred Weber is kiállt Ursula von der Leyen kijelentései mellett (Fotó: AFP)

Von der Leyen kérjen bocsánatot!

Gheorghe Piperea, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójának tagja azzal vádolja Von der Leyent, hogy a júliusi bizalmatlansági vita során személyesen megtámadta őt és társait, azt sugallva, hogy Oroszország utasításait követik. Piperea szerint az Európai Bizottság elnöke „Putyin barátainak", „szélsőségeseknek" és „összeesküvés-elméletek terjesztőinek" nevezte őket.

Von der Leyen asszony úgy döntött, hogy személyesen támad meg engem és kollégáimat, ami elfogadhatatlan egy ilyen magas rangú tisztviselőtől

 – nyilatkozta Piperea. 

A román képviselő hivatalos, nyilvános bocsánatkérést követel a Bizottság elnökétől, és állítása szerint az indítvány aláíróinak „jelentős része" csatlakozott a keresethez.

Az ügyet az Európai Unió Bíróságához nyújtották be, amely még nem döntött annak befogadhatóságáról. Bár a rágalmazási ügyeket általában nemzeti bíróságok tárgyalják, Piperea az EU alapító szerződésének egy cikkelyére hivatkozik, amely kimondja, hogy az Uniónak „meg kell térítenie az intézményei vagy alkalmazottai által feladataik teljesítése során okozott károkat".

A júliusi vitában a háborúpárti Von der Leyen élesen bírálta a bizalmatlansági indítvány kezdeményezőit: 

Látjuk a szélsőséges pártok részéről érkező aggasztó fenyegetést, akik dezinformációval akarják polarizálni társadalmainkat. Bőséges bizonyíték van arra, hogy sokakat ellenségeink és bábmestereik támogatnak Oroszországból vagy máshonnan.

Manfred Weber, Von der Leyen pártcsaládjának, az Európai Néppártnak az elnöke még tovább ment, amikor „Putyin bábjainak" nevezte az indítvány aláíróit. 

Putyin örülni fog annak, amit a barátai itt csinálnak

 – tette hozzá Weber.

A bizalmatlansági indítványt Piperea azután nyújtotta be, hogy elegendő aláírást gyűjtött össze Von der Leyen titkos, 2021-es szöveges üzenetváltásai miatt, amelyeket Albert Bourlával, a Pfizer gyógyszeripari óriáscég vezérigazgatójával folytatott. 

A vita során Piperea azzal vádolta a „nem demokratikus” Bizottságot, hogy „átláthatatlanná és diszkrecionálissá" tette az EU döntéshozatali folyamatát, ezzel „visszaélésektől és korrupciótól való félelmet” keltve.

Az Európai Bizottság egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben, ami tovább fokozza a feszültséget.

Az ügy hátterében húzódó másik fontos kérdés a COVID-19 járvány alatt kötött vakcinabeszerzési szerződések átláthatósága. Piperea és társai azt kifogásolják, hogy Von der Leyen titkos üzenetváltásokat folytatott a Pfizer vezérigazgatójával, ami szerintük felveti a korrupció gyanúját.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, az Európai Parlament október 6–9. között tartandó plenáris ülésén két újabb bizalmatlansági indítványról is szavazhat Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen, ezek között van a Patrióták indítványa is.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

