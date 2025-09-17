Román képviselők feljelentették Von der Leyent, bíróság elé állhat

A bizalmatlansági indítványt Piperea azután nyújtotta be, hogy elegendő aláírást gyűjtött össze Von der Leyen titkos, 2021-es szöveges üzenetváltásai miatt, amelyeket Albert Bourlával, a Pfizer gyógyszeripari óriáscég vezérigazgatójával folytatott.

A vita során Piperea azzal vádolta a „nem demokratikus” Bizottságot, hogy „átláthatatlanná és diszkrecionálissá" tette az EU döntéshozatali folyamatát, ezzel „visszaélésektől és korrupciótól való félelmet” keltve.

Az Európai Bizottság egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben, ami tovább fokozza a feszültséget.

Az ügy hátterében húzódó másik fontos kérdés a COVID-19 járvány alatt kötött vakcinabeszerzési szerződések átláthatósága. Piperea és társai azt kifogásolják, hogy Von der Leyen titkos üzenetváltásokat folytatott a Pfizer vezérigazgatójával, ami szerintük felveti a korrupció gyanúját.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, az Európai Parlament október 6–9. között tartandó plenáris ülésén két újabb bizalmatlansági indítványról is szavazhat Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen, ezek között van a Patrióták indítványa is.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)