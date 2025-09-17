Rendkívüli

Toretsktűzinfrastruktúradróntámadáskatasztrófavédelem

Pusztító dróntámadás Ukrajnában: három helyszínen tombolt a tűz + videó

Három helyszínen keletkezett tűz Ukrajnában, a Kirovohradi megyei Kropivnickij járásban, miután orosz pilóta nélküli repülőgépek éjszaka csapást mértek az infrastruktúrára – jelentette az ukrán katasztrófavédelem. Sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés, a mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak. Az akció következményeinek felszámolásában 61 tűzoltó és 14 egységnyi katasztrófavédelmi felszerelés vett részt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 17. 8:14
Egy ukrán katona drónt készít elő orosz állások megtámadására Toretsk irányában Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
Orosz dróntámadás érte szeptember 17-én éjjel a Kropivnickij járás infrastrukturális létesítményeit – közölte a katasztrófavédelem a Telegram-csatornáján. A találatok nyomán három helyszínen csaptak fel a lángok, de áldozatokról vagy sérültekről nem érkezett információ. „A mentőszolgálat a helyszínen dolgozik” – hangsúlyozták a közleményben.

Ukrajna
Ukrajna – Katonák egy menedékhelyen Donyeckben Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

A támadás súlyos károkat okozott a térség energetikai és közlekedési infrastruktúrájában. Andrij Rajkovics, a Kirovohrad megyei katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy 

44 település maradt részlegesen áram nélkül, köztük a regionális központ és az Oleksandrivska vasútállomás környéke is. Oleksandrivkában több ház is megrongálódott.

A vasúti közlekedés is leállt két fontos irányban: Pomicsna–Kropivnickij–Znamjanka–Pjatihatki, valamint Funduklijivka–Znamjanka–Pjatihatki között. A pályaszakaszok helyreállítása folyamatban van.

A régióban a lakosságot arra kérték, hogy maradjanak nyugodtak, kövessék a hatósági utasításokat, és figyeljék a légiriadókat. A katasztrófavédelem közölte: mindent megtesznek a közszolgáltatások mielőbbi helyreállítása érdekében.

Borítókép: Egy ukrán katona drónt készít elő orosz állások megtámadására Toretsk irányában (Fotó: AFP)

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

