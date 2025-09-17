Pusztító dróntámadás Ukrajnában: három helyszínen tombolt a tűz + videó

Orosz dróntámadás érte szeptember 17-én éjjel a Kropivnickij járás infrastrukturális létesítményeit – közölte a katasztrófavédelem a Telegram-csatornáján. A találatok nyomán három helyszínen csaptak fel a lángok, de áldozatokról vagy sérültekről nem érkezett információ. „A mentőszolgálat a helyszínen dolgozik” – hangsúlyozták a közleményben.
A támadás súlyos károkat okozott a térség energetikai és közlekedési infrastruktúrájában. Andrij Rajkovics, a Kirovohrad megyei katonai közigazgatás vezetője arról számolt be, hogy
44 település maradt részlegesen áram nélkül, köztük a regionális központ és az Oleksandrivska vasútállomás környéke is. Oleksandrivkában több ház is megrongálódott.