Beismerő üzenetet hagyott Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

Beismerő vallomásnak minősülő üzenetet találtak a Charlie Kirk jobboldali aktivista meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson szobájában – közölte kedden Jeffrey Gray, Utah megye ügyésze. A 22 éves férfi egy cetlit hagyott a billentyűzete alatt, amelyben ez állt: „Lehetőségem volt kiiktatni Charlie Kirket, és élni is fogok vele.” Az ügyészség szerint a gyanúsított a szobatársának – aki a partnere is volt – több üzenetet is küldött, amelyekben részletesen beszámolt a gyilkosságról és a meneküléséről.

2025. 09. 17. 6:26
A feltételezett gyilkos, Tyler Robinson Fotó: POOL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Robinsont a múlt héten tartóztatták le, 33 órával azután, hogy Charlie Kirk-öt agyonlőtték. A férfit óvadék nélkül tartják fogva a Utah megyei börtön különleges szárnyában. Első bírósági meghallgatásán hét vádpontot olvastak fel ellene: súlyosbított emberölés, lőfegyverrel való visszaélés, igazságszolgáltatás akadályozása, tanúhamisítás és gyermekek jelenlétében elkövetett erőszakos bűncselekmény – írja a BBC.

Charlie Kirk
A 22 éves Tyler Robinson, akit Charlie Kirk halálos lelövésével gyanúsítanak, videókapcsolaton keresztül jelent meg Tony Graf, a 4. kerületi bíróság bírája előtt a Provo-i Negyedik Igazságügyi Kerületi Bíróságon tartott meghallgatáson Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ügyész a sajtótájékoztatón felolvasta a vádlott és a szobatárs közötti üzenetváltást is. Utóbbi előbb döbbenten reagált: „Micsoda?????????????? Viccelsz, ugye????”, majd amikor megkérdezte, miért ölte meg Kirket, a férfi így válaszolt: „Van gyűlölet, amivel nem lehet kiegyezni.”

 Egy másik üzenetben azt írta: „Őszintén szólva reméltem, hogy ezt titokban tarthatom, amíg meg nem halok. Sajnálom, hogy belekeverlek.”

Jeffrey Gray közölte, hogy a gyanúsított DNS-ét megtalálták a gyilkosságban használt puska elsütőbillentyűjén. Robinson szülei is gyanút fogtak: az anya felismerte fiát a lövöldözés után közzétett videófelvételeken. A szülők később szembesítették a fiút, aki állítólag arra utalt, hogy inkább öngyilkos lesz, minthogy börtönbe kerüljön. Végül egy nyugdíjas seriffhelyettes családtag segítségével sikerült rávenni, hogy adja fel magát.

Az ügyész hangsúlyozta, hogy a vádlott ártatlannak tekintendő, amíg bűnösségét esküdtszék előtt be nem bizonyítják. Ugyanakkor a vádhatóság jelezte: a konzervatív aktivista haláláért halálbüntetést fognak kérni.

Kirk egyetlen lövéstől halt meg, amely egy háztetőről dördült el, miközben a Utah Valley Egyetemen előadást tartott. A támadás hátteréről Gray úgy fogalmazott: az esküdtszéknek kell eldöntenie, hogy a vádlott ideológiai indíttatásból cselekedett-e.

Borítókép: Tyler Robinson, a feltételezett gyilkos (Fotó: AFP)

