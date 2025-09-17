Beismerő üzenetet hagyott Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

Robinsont a múlt héten tartóztatták le, 33 órával azután, hogy Charlie Kirk-öt agyonlőtték. A férfit óvadék nélkül tartják fogva a Utah megyei börtön különleges szárnyában. Első bírósági meghallgatásán hét vádpontot olvastak fel ellene: súlyosbított emberölés, lőfegyverrel való visszaélés, igazságszolgáltatás akadályozása, tanúhamisítás és gyermekek jelenlétében elkövetett erőszakos bűncselekmény – írja a BBC.

A 22 éves Tyler Robinson, akit Charlie Kirk halálos lelövésével gyanúsítanak, videókapcsolaton keresztül jelent meg Tony Graf, a 4. kerületi bíróság bírája előtt a Provo-i Negyedik Igazságügyi Kerületi Bíróságon tartott meghallgatáson Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ügyész a sajtótájékoztatón felolvasta a vádlott és a szobatárs közötti üzenetváltást is. Utóbbi előbb döbbenten reagált: „Micsoda?????????????? Viccelsz, ugye????”, majd amikor megkérdezte, miért ölte meg Kirket, a férfi így válaszolt: „Van gyűlölet, amivel nem lehet kiegyezni.”

Egy másik üzenetben azt írta: „Őszintén szólva reméltem, hogy ezt titokban tarthatom, amíg meg nem halok. Sajnálom, hogy belekeverlek.”