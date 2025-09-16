Marta Kos is megerősítette, amit a dán miniszter mondott

Hamarosan lezárul Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási folyamatának átvilágítási szakasza – jelentette be Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa.

Marta Kos is megerősítette, amit Marie Bjerre dán miniszter mondott (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Kos szerint az átvilágítás lezárása után az összes klaszter megnyitható lesz még ebben az évben – írja az RBC-Ukraine ukrán hírportál.

Ha pedig az EU Tanácsa nem adja meg politikai jóváhagyását, „továbbhaladhatunk a technikai szempontokkal” – tette hozzá a bővítési biztos.

A bővítési csomag, amelyet a következő hónapokban tesznek közzé, nem tartalmaz majd semmiféle kompromisszumot: minden csatlakozási tárgyalás a alapelvek megvitatásával kezdődik és végződik

– hangsúlyozta Marta Kos.

A brüsszeli bővítési biztos ezzel megerősítette, amit korábban Marie Bjerre dán európai ügyekért felelős miniszter mondott.

Továbbra is próbálunk megoldást találni arra, hogy Magyarország lemondjon a vétójáról. Ha ez nem működik, készek vagyunk minden politikai és gyakorlati eszközt számba venni, amellyel [a tárgyalások megnyitása] sikerülhet, mert biztonságunkról van szó

– fogalmazott Bjerre.

Az Európai Unió soros elnökeként Dánia prioritásként kezeli a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával, és ennek érdekében Magyarország álláspontjának megkerülésétől sem riad vissza.

Litvánia is hasonlóan gondolkodik, a balti állam egy javaslatot is letett az asztalra a magyar vétó megkerülésére. Vilnius elképzelése szerint a tárgyalások technikai megkezdése az EU többi huszonhat tagállamának szintjén megvalósítható.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa szintén úgy véli, hogy az Ukrajna EU-ba való belépéséről szóló tárgyalásoknak folytatódniuk kell, Magyarország vétója ellenére.

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési biztosa (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)