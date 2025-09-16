Marta KosukrajnaEU-csatlakozás

Marta Kos is megerősítette, amit a dán miniszter mondott

Továbbra is a magyar vétó megkerülésén dolgozik Brüsszel Ukrajna csatlakozásának ügyében. Marta Kos bővítési biztos megerősítette, hogy Magyarország álláspontja ellenére is megkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat.

Munkatársunktól
2025. 09. 16. 22:33
Marta Kos, az EU bővítési biztosa Fotó: Ritzau Scanpix via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hamarosan lezárul Ukrajna és Moldova EU-csatlakozási folyamatának átvilágítási szakasza – jelentette be Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa.

Marta Kos is megerősítette, amit Marie Bjerre dán miniszter mondott
Marta Kos is megerősítette, amit Marie Bjerre dán miniszter mondott (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

Kos szerint az átvilágítás lezárása után az összes klaszter megnyitható lesz még ebben az évben – írja az RBC-Ukraine ukrán hírportál.

Ha pedig az EU Tanácsa nem adja meg politikai jóváhagyását, „továbbhaladhatunk a technikai szempontokkal” – tette hozzá a bővítési biztos.

A bővítési csomag, amelyet a következő hónapokban tesznek közzé, nem tartalmaz majd semmiféle kompromisszumot: minden csatlakozási tárgyalás a alapelvek megvitatásával kezdődik és végződik

– hangsúlyozta Marta Kos.

A brüsszeli bővítési biztos ezzel megerősítette, amit korábban Marie Bjerre dán európai ügyekért felelős miniszter mondott.

Továbbra is próbálunk megoldást találni arra, hogy Magyarország lemondjon a vétójáról. Ha ez nem működik, készek vagyunk minden politikai és gyakorlati eszközt számba venni, amellyel [a tárgyalások megnyitása] sikerülhet, mert biztonságunkról van szó

– fogalmazott Bjerre.

Az Európai Unió soros elnökeként Dánia prioritásként kezeli a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával, és ennek érdekében Magyarország álláspontjának megkerülésétől sem riad vissza.

Litvánia is hasonlóan gondolkodik, a balti állam egy javaslatot is letett az asztalra a magyar vétó megkerülésére. Vilnius elképzelése szerint a tárgyalások technikai megkezdése az EU többi huszonhat tagállamának szintjén megvalósítható.

Az Európai Tanács elnöke, António Costa szintén úgy véli, hogy az Ukrajna EU-ba való belépéséről szóló tárgyalásoknak folytatódniuk kell, Magyarország vétója ellenére.

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítési biztosa (Fotó: Ritzau Scanpix via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekVadon János

Vadon Jani durván rátámadt a TV2-re, de Sebestyén Balázst nem sikerült lepipálnia

Csépányi Balázs avatarja

Vicces fickó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.