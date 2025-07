Kiderült, hogyan kerülnék meg a magyar vétót Ukrajna ügyében

Ukrajna blokádját kerülné ki Dánia

Bjerre úgy fogalmazott:

Továbbra is próbálunk megoldást találni arra, hogy Magyarország lemondjon a vétójáról. Ha ez nem működik, készek vagyunk minden politikai és gyakorlati eszközt számba venni, amellyel [a tárgyalások megnyitása] sikerülhet, mert biztonságunkról van szó.

A dán miniszter ezzel azt is jelezte, hogy Dánia számára a csatlakozási tárgyalások elindítása kiemelt geopolitikai jelentőséggel bír. A cél az, hogy Ukrajna és Moldova számára még idén megkezdődjenek a tárgyalások.

Továbbra is az a célunk, hogy egyszerre nyissuk meg az első klasztert Moldovával és Ukrajnával

– tette hozzá Bjerre, kizárva a két ország szétválasztását, amely korábban lehetséges vészforgatókönyvként merült fel. Az EU-n belül jelenleg is készül egy olyan terv, amely lehetővé tenné, hogy a csatlakozási folyamat egyes lépéseit ne kelljen minden esetben egyhangúlag elfogadni. Ugyanakkor egyes diplomaták figyelmeztetnek: az ehhez szükséges szabálymódosítások önmagukban is egyhangúságot igényelnének, ami több tagállam számára is kényes kérdés lehet.